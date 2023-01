Qué hacer en Granada este sábado 28 de enero

Durante la tarde y la noche se celebran varios espectáculos en los distintos pubs y locales que hay repartidos por la capital de Granada. Descubre dónde están los mejores eventos y actividades a continuación.

Espectáculo flamenco

Lugar: Taberna J&J. Hora: 17:30. Cante y baile un nuevo sábado en un espectáculo lleno de arte y tradición

Teatro: El canto del cisne, Otello

Lugar: Teatro José Tamayo. Hora: 19:00. Adaptación dirigida por José Guerrero y presentada por la Compañía de Teatro Corral del Carbón. Entre los actores se encuentran José Caballero, Rosa María Castro, Francisco de Paula Muñoz y Antonio Pérez.

Concierto: Guillermo Crovetto

Lugar: Lemon Rock. Hora: 18:00. Artista polifacético llega para hacer pasar un buen rato a todos aquellos que se acerquen por el Lemon.

Teatro: Humor, Ménage à Trois

Lugar: Palacio de Congresos. Hora: 20:00. todo lo que te gustaría saber sobre el sexo... y algunas cositas más. Las relaciones sexuales son apasionantes, divertidas, ¡orgásmicas! pero también pueden ser el mayor conflicto de una pareja. ¿Dónde nos dejamos a la pobre libido a lo largo de los años? ¿Cómo afectan la dejadez y la rutina a la pareja? ¿Cuántos mitos sexuales siguen condicionando nuestras relaciones sexuales? ¿Saben tocar bien su instrumento? ¿Ustedes creen que saben de sexo?

Teatro: Los desiertos crecen de noche

Lugar: Teatro Municipal Isabel La Católica. Hora: 19:00. Una banda de músicos se pierde en su propia música. Rodolfo y Ludovina nunca llegan a besarse. Un director de teatro lucha con el tigre que lleva dentro. Una lectora descubre sus sueños más íntimos en la novela de un autor desconocido. Los personajes viajan en un laberinto de historias que recorre la temática más pura del teatro breve de José Sanchis Sinisterra.

Comedia: Miguel Campos

Lugar: Taberna J&J. Hora: 20:00. Miguel Campos llega a La Estupenda Comedy. Trae su show de Stand Up: Para una vez que hablo. Un monólogo brillante de una hora aproximadamente. Miguel Campos Galán trabaja en el mundo audiovisual, creando, supervisando y editando contenido, actualmente, en La Resistencia.

Concierto: History of Rock 2

Lugar: Palacio de Congresos. Hora: 20:00. Un espectáculo impactante y arrollador que abarca desde los orígenes del rock and roll durante la década de los 50 hasta nuestros días. Un viaje apasionante de más de 150 minutos que repasa los temas míticos de las 40 bandas de Rock más importantes de la historia. Desde Elvis, The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple o Led Zeppelin Hasta Dire Straits, U2, Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC.

Ángel Calvente / El Espejo Negro - El Verdugo

Lugar: Teatro Alhambra. Hora: 21:00. Ángel Calvente convierte El verdugo de Berlanga y Azcona en un impecable espectáculo teatral de marionetas para adultos. una nueva genialidad con el sello de el espejo negro.

Concierto: Daniel Sabater

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 21:00. Artista que canta, compone y produce sus propias canciones que ya le hicieron brillar en un primer EP, empezando a sumar conciertos y colaboraciones. A la vuelta del verano llegaba su primer álbum, Ya se me pasará, un latigazo que le consolida como una de las más firmes promesas del pop.

Concierto: Morgan

Lugar: Sala Industrial Copera. Hora: 21:30. Morgan vuelven a los escenarios después de casi 2 años con su gira The River Tour, para presentar su tercer trabajo de estudio titulado The River and the Stone. El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento.

Concierto: Noray

Lugar: Rocknrolla Underground Club. Hora: 22:30. Banda nacida en el ve- rano de 2014 que fusiona el rock n’roll enérgico y elegante con melodías pop.