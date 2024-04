Festival Atarfe Vega Rock 2024: horarios y últimas entradas del evento que renace 15 años después

Todo está ya preparado para la gran cita, las entradas están volando estas semanas (apenas quedan 200 y se venden unas 50 diarias) y ya se conocen los horarios del festival que abrirá sus puertas a las 17h y las cerrará en torno a las 1:15h. Para amenizar los cambios de artistas, la organización ha sumado al cartel al prestigioso DJ Don Gonzalo, para que no pares de saltar entre actuaciones.La cita será en el Coliseo de Atarfe el próximo 27 de abril 2024 a partir de las 17 horas. En cuanto al transporte, el bus Granada-Atarfe-Granada (línea 124), funcionará con normalidad toda la jornada del sábado y habrá lanzaderas a Metro Albolote hasta las 1:40h. Con todo esto sobre la mesa, recuerda que Atarfe te espera para disfrutar de una jornada con raíz rock, punk y metal.

Horarios

End of Me (17:30 a 18:00 horas)

Hora Zulú (18:30 a 19:30 horas)

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (20:00 a 21:20 horas)

Reincidentes (21:50 a 23:00 horas)

Boikot (23:30 a 00:45 horas)

Las bandas de este Vega Rock 2024

BOIKOT

Desde que arrancase en los noventa, Boikot ha tratado el punk rock en casi todas sus vertientes. Una larga trayectoria, sin descansos, que se salda con un éxito gradual, cosechado a base de trabajo e ilusión. De los tintes barrionalistas e inconformistas de sus inicios, en aquel circuito madrileño de street-punk que abarcaba centros sociales okupados, fiestas de barrio y salas alternativas, Boikot fue ampliando sus miras musicales y asaltando todas las salas de medio aforo de la península y los incipientes festivales. Tras sus interminables giras por América Latina y Europa, su música y letras han tomado más conciencia y su puesta en escena más peso para seguir siendo una de las bandas indispensables y referentes del panorama festivalero estatal.

REINCIDENTES

El rock contundente y el sentimiento popular de los sevillanos ha recorrido España y casi toda Latinoamérica desde hace tres décadas, avalados por una compacta discografía y un repertorio en directo repleto de himnos demoledores.

Los sevillanos suman más de una treintena de giras ininterrumpidas. Su repertorio es toda una declaración de principios que, con descriptiva maestría, pone el dedo en la llaga sobre lo que sucede en el mundo actualmente. Una banda concienciada que se mantiene como uno de los principales grupos de punk rock no solo en su país, si no en la mayor parte del territorio latinoamericano, habiendo influenciado en multitud de grupos desde México hasta Argentina. DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

En muy contadas ocasiones, irrumpe con tanta fuerza en escena una banda como lo hizo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Desde que en 2018 “El salto del gitano” nos volara -literalmente- las cabezas, los sevillanos han crecido a pasos agigantados gracias a un hatajo de singles formidables, ese mayúsculo LP homónimo de debut y un reguero inacabable de directos que prendían incendios allá por donde pasaban. El milagro estaba hecho y la kinkidelia, su propio culto con un panteón de dioses y diosas entre la lisergia y lo macarra, estaba en marcha. Imparable.

En el último año se han centrado en cocinar a fuego lento un segundo álbum que, como su título, promete enredarnos de nuevo en la madeja kinkidélica. “Hilo negro”, que así se llama el disco, se publicará este inminente marzo 2024. Uno de sus primeros conciertos, si no el primero, será en abril en Atarfe Vega Rock.

HORA ZULÚ

Después de colgar el cartel de entradas agotadas en casi todas las fechas de su gira 20 aniversario (2022), la banda granadina escribe un punto y seguido para cerrar la etapa donde han revisitado en directo y en estudio los temas de su primer disco “Me duele la boca de decirlo”, uno de los álbumes más icónicos y reconocidos del rock en castellano. Y a la vez, casi sin respirar, inicia la presentación de Miraveh - Volumen 1, un EP de 6 cortes en los que la banda da una nueva vuelta de tuerca a su trayectoria y reivindica más que nunca sus raíces flamencas y la personalidad e intensidad de sus composiciones. El EP está ya disponible (3 de noviembre). Cuando te lo sepas de memoria, podrás cantarlo entero en Atarfe Vega Rock el próximo 27 de abril.

END OF ME

End of me es necesariamente Rock en toda su extensión con ligeros tintes cambiantes según la necesidad de los músicos a la hora de componer. Las influencias son muy notables, digámoslos en pocas palabras, Rock de los 70, 90 pero con un sonido actual y una visión mucho más ecléctica. Bandas como Led Zepellin, T h e C u l t , Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, Black Sabath, Mastodon, y un largo etcétera, han sido metidas en una batidora cerebral y EOM es el resultado final. En esta ocasión EOM nos presentará su nuevo EP "Lack of Bones” junto con su LP “Toxicsteen” que no pasará desapercibido.