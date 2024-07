Ildefonsa o Lázara, nombres en 'peligro de extinción' en Granada y Kylian, Liam o Arya, los más usados entre los niños

Ponerle nombre a un nuevo ser humano es complicado. Puede marcar su vida en algunos casos o que resulte que, con el tiempo, al hacerse mayor, decida que no le gusta la elección de sus progenitores. Como todo, los nombres van con modas: hubo un tiempo, y no muy lejano, en que la mayoría de niños eran o María, Martina, Violeta, Martín o Hugo. Ahora, no obstante, las familias jóvenes apuestan por la anglofilia. Kylian Liam, Neizan, Arya, Mia o Chloe son algunas de las tendencias entre los menores que cuentan entre 3 y 6 años.

Pero, ¿existen nombres en peligro de extinción? ¿Cuáles son los que corresponden a personas más longevas de la provincia? ¿Sigue siendo García el apellido rey de Granada? Todo esto lo ha respondido el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en la actualización de la Estadística de nombres y apellidos de los andaluces.

Así, María del Carmen, en el caso de las mujeres, y Antonio en hombres, siguen siendo los nombres más comunes y con mayor uso entre la población de la provincia de Granada. Pero el tiempo pasa y las 'modas' anteriores empiezan a reivindicar su papel en la historia: aunque los citados son los nombres más comunes en el territorio, empiezan a perder frecuencia ligeramente año a año, teniendo en cuenta que la media de edad está por encima de los 50 años, tanto en hombres como en mujeres.

En comparación con los nombres de mujer y de hombre más usados en el conjunto de Andalucía, la provincia de Granada coincide en la elección de estos dos nombres. Sin embargo, presenta rasgos propios como que en el caso de las mujeres destaque como de los más preferidos en el cuarto lugar el nombre de Encarnación.

En el caso de las mujeres, tras María del Carmen el listado de los 10 nombres más usados en la provincia de Granada se completa, en este orden, con los de María, Carmen, Encarnación, Francisca, María José, María Dolores, Antonia, Ana María y Ana. Mientras, en el caso de los hombres, al de Antonio, le siguen también por este orden Manuel, José, Francisco, José Antonio, Juan, Rafael, Francisco Javier, David y Miguel. En cuanto a los apellidos, los más usados en la provincia de Granada detrás de García, tanto en mujeres como en hombres, son Fernández, Rodríguez, López, Sánchez, Martín, Pérez, Jiménez, Martínez y Ruiz.

Nombres con mayor edad media

Por otro lado, si se plantea un ranking de nombres según la edad, se observa que en la provincia de Granada entre las diez posiciones más longevas aparecen nombres tradicionales españoles, pero también algunos extranjeros, circunstancia motivada por la presencia de personas jubiladas de origen europeo.

De hecho, en el caso de los nombres de hombres más longevos el primer puesto es anglosajón. Se trata de Michael John (67,8 años de edad media). Le siguen Benigno, David John, John, Giuseppe, Casimiro, Fulgencio, Aniceto, Saturnino y Rufino, con edades media comprendidas entre los 66,2 y los 64,1 años.

Mientras, en el caso de los nombres más longevos de mujeres en la provincia de Granada, destaca en primer lugar Eusebia, con una media de edad de 76 años. A continuación, aparecen Angustias, Petronila, Enriqueta, Martirio, Patrocinio, Amadora, Eduarda, Margaret e Inocencia, con edades media entre los 72,3 y los 70,6 años.

Nombres con menor edad media

En el otro extremo, entre los diez nombres con menor edad media en la provincia de Granada, predominan los nombres cortos y no compuestos, así como nombres de origen extranjero, pero en su versión castellanizada. Al estilo Alejandro Sanz. En el caso de nombres de niños, el listado de los diez primeros en la provincia lo abre Kylian (3,6 años de edad media), seguido de Liam, Neizan, Thiago, Ares, Haron, Adonay, Enzo, Dylan y Gael, con edades medias entre los 4,4 y los 6,5 años.

Respecto a los nombres de niñas con menor edad media más usados, el listado lo encabeza Cataleya (con 3,3 años), seguido de Arya, India, Aria, Sarayma, Vega, Mia, Chloe, Adara y Lia, con edades media comprendidas entre los 4,2 y los 5,7 años.

Nombres en peligro de extinción

Otro interesante enfoque en el análisis por edad de los nombres de la población de la provincia de Granada consiste en identificar aquellos que se encuentran “en peligro de extinción”. Esta situación afecta en esta provincia a los nombres que llevan más de 50 años sin usarse, es decir, están sometidos a dicho riesgo aquellos nombres cuyos portadores más jóvenes nacieron hace al menos 50 años.

Principalmente corresponden a nombres femeninos y de uso más tradicional en la provincia de Granada, entre los que destacan Ildefonsa, que lleva 70 años sin usarse, Victoriana (65 años), Montemayor (62 años), María Engracia (57 años), Josefa Luisa y María Sampedro (56 años), Eufrasio (54 años), Lazara (52 años), Desamparados y Robledo (51 años).