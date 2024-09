Lágrimas de Boabdil: la tarta que homenajea al Reino Nazarí

El 2 de enero de 1492, Boabdil dejaría Granada para no volver. Tras su rendición, las tropas musulmanas marcharon hacia el sur dejando a sus espaldas la ciudad de la Alhambra. A su llegada al Suspiro del Moro, tal y como asegura la tradición oral, la Sultana Aixa enunció unas palabras que forman parte del imaginario colectivo de los granadinos: “Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre”.

Seguramente esta cita respondería al lamento y el llanto desconsolado de Boabdil, que veía como el sueño de ser Sultán de Granada se desmoronaba frente a sus ojos. Muchos expertos aseguran que esta tristeza y melancolía le persiguió hasta el final de sus días, “soñando con volver un día a Granada”, tal y como versa en la popular canción de Los Puntos.

Boabdil lloraría por la ciudad, sus habitantes, su cultura y tradiciones, las que echaría de menos durante el resto de su vida. La Alhambra y el Generalife eran el sueño de cualquier Sultán. Pero sin duda, lo que más echaría de menos sería la repostería granadina, seña de identidad de la ciudad.

Granada le rinde homenaje a su último Sultán con una tarta que, bajo el nombre de “Lágrimas de Boabdil”, conquista los paladares de los granadinos y visitantes más golosos.

"El Supiro del Moro" de Francisco Pradilla. / G. H.

El lamento del Sultán y la excelencia de las Tartas Cristina

La Pastelería Artesana Tartas Cristina es una empresa granadina, que cuenta con dos obradores propios. Su amplia carta de productos atraen a diario un gran público, que confía en la calidad y profesionalidad de sus reconocidos pasteleros. Los productos 100% artesanales ofrecen un sabor exquisito e inconfundible, posicionando a Tartas Cristina como una pastelería de referencia a nivel local.

Cada tarta o postre es elaborado a mano, con todo lujo de detalles y dedicación. Entre esas tartas, el producto estrella son las clásicas “Lágrimas de Boabdil”, que se agotan cada día en sus establecimientos. En pequeñas porciones o como tartas completas, los granadinos aprovechan cualquier ocasión de celebración para hacerse con una de ellas, así como para darse un pequeño capricho en el día a día.

En la web de Tartas Cristina, aseguran con ironía que Boabdil también se lamentaría de no poder volver a Granada a probar esta tarta. No podemos asegurar esta afirmación con certeza, pero es probable que si Boabdil probara uno de los postres que ofrecen Tartas Cristina, repetiría.

¿Cómo puedo hacer “Lágrimas de Boabdil”?

Los ingredientes que necesitaremos son un bote de leche condensada, 250 gramos de avellana picada, 250 gramos de mantequilla, un vaso de leche, un chorro de whisky y 200 gramos de galletas.

Para comenzar la elaboración de las “Lágrimas de Boabdil”, se debe batir la mantequilla a punto pomada. Se mezcla con las avellanas y la leche condensada. Posteriormente, las galletas se mojan con la leche y el whisky, poniéndose ambos ingredientes juntos en el recipiente de base, montando unas con otras. Después, se debe colocar la mezcla anterior sobre las galletas.

Sobre ésta, hacer otra base de galletas y colocar el resto de la mezcla en la parte superior. Adornamos la tarta con las avellanas que hayan sobrado, y podemos aderezar también con chocolate o frambuesa. Por último, dejamos que la mezcla se consolide en el congelador, y sacamos la tarta una hora antes de servirla.

Siguiendo esta receta o adquiriendo la tarta “Lágrimas de Boabdil” de la Pastelería Artesanal Tartas Cristina, el éxito está asegurado.