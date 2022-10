5 librerías que visitar este otoño en Granada

Con la llegada de los días más cortos y el frío (aunque este año parece que se está haciendo esperar) no hay mejor plan que estar acompañado de una buena lectura. Puedes aprovechar para buscar tu próximo libro en la Feria del Libro de Ocasión (que acaba el día 23), pero si no puedes visitarla no te preocupes, Granada cuenta con unas cuantas librerías en las que perderte.

Librería El Tiempo Perdido

Esta librería se encuentra en la calle Puentezuelas número 49A y que no te engañe su tamaño, pese a ser pequeña tiene dos plantas llenas de diferentes temáticas y libros que destacan por sus ediciones bonitas. En su parte superior también puedes encontrar un rincón dedicado a los libros de segunda mano, así como postales, cuadernos, bolsas de tela u otros objetos curiosos, perfectos para un regalo.

Librería Picasso

La Librería Picasso dispone de tres locales, dos de ellos especializados en cómics y ciencia ficción o narrativa fantástica y en narrativa dirigida a los más pequeños de la casa. El local principal puedes encontrarlo en la calle Obispo Hurtado número 2 y los otros dos locales no están muy lejos (calle Obispo Hurtado número 5 para los cómics e infantil en San Marcelino de Champagnac, 2).

Puedes encontrar también actividades y cuentan también con libros técnicos y de idiomas.

Librería Moriarty

Una librería independiente situada en la calle Carril del Picón número 24. En la Librería Moriarty puedes encontrar narrativa, pero también no ficción (como ensayos), cómic y novela gráfica y álbumes ilustrados. Y no solo eso, puesto que también tienen juegos de mesa y juguetes (incluidos algunos perfectos para aquellos que siguen el método Montessori).

Librería Praga

En la calle Gracia número 33 se pueden encontrar una librería que lleva en la ciudad desde el año 1997. Expertos en lo viejo y lo nuevo, están especializados en historia, filosofía, arte y literatura. Tienen una buena selección de literatura de diferentes países europeos, sin olvidarse, claro está, de las obras patrias.

Extras: librerías especializadas en cómics

Si más que un libro, lo que buscas es un cómic, manga o novela gráfica, puedes encontrar en la calle Obispo Hurtado número 20, el local de Comic Stores. Y, en la calle de San Antón 45, la Librería Flash, también especializada en cómic.