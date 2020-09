Los lobos granadinos del G2 Arctic celebran su subcampeonato de España en el LoL

Era muy difícil, pero aún así los lobos del G2 Arctic afrontaron la final de League of Legends (LoL) de la Superliga Orange con mentalidad de campeones. No obstante, como pasa en el deporte convencional se impuso la lógica y los madrileños de Movistar Riders cumplieron con su papel de favoritos y no dieron ninguna opción al conjunto granadino de eSports que sucumbió por 3-0 en su primera lucha por el campeonato nacional de LoL.

Aunque, los granadinos del G2 Arctic esperan que la experiencia de este pasado viernes en la final de la Superliga Orange sea el comienzo de una época de grandes éxitos para esta academia del gran equipo europeo del G2 ESports.

Evidentemente, con el tiempo la lectura de este subcampeonato de España será más positivo aunque la grandeza del G2 Arctic es que se plantó en la final tras vencer en una emocionantísima semifinal (3-2) a los Vodafone Giants de Málaga con el convencimiento de que podían dar otro campanazo ante el cuadro de Movistar que es uno de los grandes dominadores de LoL en España y un club que tiene hasta un centro de alto rendimiento para pulir el talento futuro de esta competición electrónica.

En cualquier caso, el equipo granadino del G2 Arctic saca un resultado de subcampeonato de España que es el inicio de un gran proyecto para los eSports de la ciudad de la Alhambra y que pone en el mapa a Granada en el ámbito de los videojuegos.

La final, que se disputó este viernes por la tarde, apenas tuvo historia y los madrileños del Movistar Riders no concedieron ni un mapa al G2 Arctic. No obstante, el club ya ha sacado varios comentarios posteriores en los que valora este segundo puesto en España como una auténtica machada para un equipo que a principio de temporada no contaba para nadie.

Igualmente, es un orgullo para los gamers granadinos que ya tienen un equipo con el que identificarse en la competición de League of Legends, un videojuego que levanta auténticas pasiones entre los jóvenes y los adolescentes y que ha conseguido que la gente no sólo lo disfrute con el modo usuario sino que sea capaz de sentarse de ver a los mejores jugadores y emocionarse con sus estrategias.

Recién levantados y fardando de título 🥴 pic.twitter.com/Aa4WSumCuA — G2 Arctic (@G2ArcticES) September 5, 2020

Así como G2 Arctic llegaba a su primera final de LoL, el equipo de Movistar Riders consigue su primer título de la Superliga Orange sin dar un momento de respiro a los jugadores del conjunto granadino que tendrán que seguir remando en busca de sus grandes aspiraciones como son la de ser punteros a nivel nacional, jugar competición europea y logar un vínculo importante con la ciudad que van camino de hacer realidad.

Un proyecto basado en la amistad y en el sueño del CEO de G2 Arctic, Luis García, que está cada vez más cerca y que se centra en la industria al alza de los eSports con cada vez más aspectos y con mucho respaldo en redes sociales y entre el público joven.