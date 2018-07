La pasarela ilustrísima de Carmen Pastor

La granadina Carmen Pastor fue galardonada ayer por la Asociación Nacional de Nuevos y Jóvenes Diseñadores de España (ANDE) con uno de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia empresarial (Prenamo), por su moda artesanal. El evento tendrá lugar en el Club Génova de Madrid en septiembre.

"Es muy gratificante que después de tantos años de trabajo, aprendizaje y esfuerzo llegue un reconocimiento por mi trabajo", afirmó la galardonada. Creadora textil y artesana de moda, centra su trabajo en la alta costura a medida y en atender a cada cliente de forma exclusiva, diseñando así piezas únicas para todos aquellos que requieren de su servicio de labor textil.

"Apuesto por esta singularidad cuidando cada detalle. Mi meta final es conseguir la satisfacción de cada clienta sintiéndose especial al llevar mis modelos", añadió Pastor.

La diseñadora lleva 30 años en el sector y sigue apostando por el trabajo a medida. Su filosofía es partir de la base del oficio y aprender todo lo relacionado con él para dar lo mejor de sí en la moda y ofrecerlo al mundo.

"Siempre he pensado que los grandes diseñadores han empezado desde las primeras puntadas para aprender el oficio, por lo tanto, me propuse hacer ese mismo camino", recordó la modista granadina.

Tras obtener los títulos de diseño, patronaje de alta costura y confección comenzó con pocas clientas a poner en práctica lo aprendido, a lo que fue sumando con el paso del tiempo compradoras y nuevos conceptos.

"He sido inquieta, no he parado de aprender e investigar distintos oficios, todos relacionados con el mío, pero que suman para poder ofrecer un abanico más grande de posibilidades", afirmó Carmen Pastor.

La diseñadora a lo largo de su trayectoria ha estudiado las distintas técnicas de pintura en seda, como trabajar la lana creando tejidos, nuno-afieltrado; como hacer sombreros, ya sea con patrones o con hormas y plancha, trabajar la pluma, los bordados exclusivos con la técnica del lunobile y teñir los tejidos con tintes naturales, entre otros procedimientos de moda.

Pastor aseguró que su objetivo es dirigirse a un mercado diverso, pues cada cliente es único y tiene estilo e ideas propias, por ello la diseñadora se adapta al gusto personal del cliente. Actualmente tiene en proyecto una colección para sacar a la venta y poder llegar así a un público más amplio.

Aun así, no cuenta con ninguna plantilla, tan solo con la ayuda de una gestora que se encarga de la página online.

La diseñadora depara un futuro halagüeño para el sector, pese a saber que es un camino difícil, "aunque siempre he pensado que un buen trabajo hecho con minuciosidad, mimo y profesionalidad seguirá vivo", añadió la diseñadora granadina.

La granadina comenzó haciendo modelos originales para sus muñecas, y aunque de joven quería ser profesora de matemáticas, se decantó por la moda y se graduó con sobresaliente de honor en el Instituto Universal de Diseño, Corte y Confección.