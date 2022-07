¿Cómo pedir cita para sacarse el DNI en Granada?

Cada vez que se acerca la fecha de caducidad del DNI debemos ir replanteándonos cuándo y cómo vamos a renovarlo. Para poder solicitar o renovar el Documento Nacional de Identidad, el Número de Identidad de Extranjeros o el pasaporte hay que pedir cita previa a través de la página web oficial citapreviadnie.es.

En esta web encontrará toda la información relevante y necesaria para realizar este trámite. Además en esta página se encuentra toda la documentación que es necesaria presentar el día de la cita para la renovación. La cita previa es imprescindible ya que no se debe asistir a la Jefatura o la Comisaría de Policía sin cita, ya que puede que no le atiendan y aplacen su solicitud a otro momento en que sí que acuda con cita previa.

Para poder solicitar fecha en la web deberá introducir sus respectivos datos del DNI actual, así como el día y la hora específica en la que desea obtener la cita. Si desea hacerlo por teléfono no llame a los números de información de 5 cifras que empiecen por 118. Estos números que suelen aparecer en internet no son nunca los oficiales y una llamada a través de ellos puede suponer una factura de más de 4 euros el minuto, y lo peor es que no recibirá información alguna, ni recibirá ninguna respuesta.

Para renovar sus documentos oficiales en la provincia de Granada existen 5 oficinas, 3 en Granada capital y 2 oficinas en la provincia, concretamente una en Baza y otra en Motril. Los horarios de atención al cliente son de lunes a viernes entre las 09:00 y las 14:30, mientras que los fines de semana, sábado y domingo se mantendrán cerrado.

Estas oficinas ofrecen los servicios de emisión del DNI y el pasaporte, además de ofertar cita previa para solicitar el DNI.

Las oficinas en Granada capital son:

Oficina de Granada Centro - Comisaría de Policía Nacional del Centro

Dirección: Plaza de Los Campos 3, 18009. Situada en el barrio del Realejo, cerca del Cuarto Real de Santo Domingo. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:30. Sábado y domingo cerrado. Teléfono: 958 80 80 00.

Oficina de Granada Norte - Jefatura Superior de Policía Nacional

Dirección: Calle la Palmita 1. Está cerca de la Plaza de Europa, Almanjáyar (Granada). Horario: de Lunes a viernes de 09:00 a 14:30. Sábado y domingo cerrado. Teléfono: 958 80 80 00.

Oficina de Granada-Sur, Comisaría de Policía Nacional del Sur

Dirección: Plaza las Palomas, calle Chile 1. Ubicada en el barrio del Zaidín (Granada). Horario: de Lunes a viernes de 09:00 a 14:30. Sábado y domingo cerrado. Teléfono: 958 18 34 32.