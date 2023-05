Una peluquería que mantiene su esencia después de más de 50 años

José Antonio Rodríguez Quiros, un peluquero con más de 30 años de experiencia en el sector, ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la peluquería de alta competición en la ciudad de Granada, tanto a nivel nacional como internacional.

Su peluquería, ubicada en el corazón del Zaidín, se ha convertido en un lugar de referencia para aquellos que buscan una atención personalizada y un servicio de calidad en el cuidado del cabello. José Antonio se caracteriza por su gran experiencia y por su habilidad para entender las necesidades de sus clientes, factor que ha convertido a la Peluquería Rodríguez en algo más que un negocio para su dueño.

Desde muy joven, José Antonio se interesó por el mundo de la peluquería, pasión que le fue transmitida por su padre, José Rodríguez, quien fue el que fundó la empresa hace más de 50 años. “Él aprendió el arte de ser peluquero en Amsterdam. Cuando regresó a Granada abrió este salón, que, en aquella época no era ni la mitad de lo que es ahora. Hemos crecido mucho, empezamos con un empleado y ahora somos 14. Siempre me ha gustado la peluquería, desde el principio tenía claro que me quería dedicar a esto”, nos cuenta José Antonio, quien amablemente nos atendió en su local.

La pasión de Rodríguez Quiros ha traspasado fronteras, a tal grado de ser un constante participante en campeonatos nacionales de peluquería, consiguiendo importantes reconocimientos en este ámbito a través de todos sus años como peluquero. Entre sus más grandes logros destacan su participación en diversos campeonatos de España desde el año de 1987 y su lugar como finalista en los Premios Fígaro, Picasso y Trenthair respectivamente.

Sin embargo, el éxito de José Antonio no solamente radica en su habilidad con las tijeras y los peines, sino también en su constante formación y actualización en las últimas tendencias y técnicas del sector, ya que dedica una gran parte de su tiempo a asistir a ferias y eventos de peluquería, lo que le permite conocer de primera mano las últimas novedades y tendencias del mundo de la peluquería.

“Este negocio está en constante evolución, la gente se fija en las celebridades, en los futbolistas, son estilos nuevos que salen y a los que los peluqueros nos tenemos que adaptar. Es por eso que para mi es un gran estimulo el asistir a campeonatos, hacer colecciones y en ofrecer formación a jóvenes peluqueros. No lo hago para creerme el mejor, lo tomo como un escaparate para demostrar el trabajo que realizo junto a mi equipo día a día. Respeto todas las formas de trabajo y todos los estilos, soy un enamorado de ver a otros compañeros que, haciendo algo totalmente diferente a lo mío, funcionan”, expresa José Antonio.

Otro de los factores que han sido clave para el éxito de Peluquería Rodríguez es la gran atención a los clientes, una esencia que, desde que se fundó el negocio se ha mantenido intacta, algo que para José Antonio es fundamental y que, a través de todos estos años, ha podido fidelizar a una gran cantidad de clientes.

“Es una profesión en la que hay que ser constantes y creativos, eso es lo que la gente valora en un peluquero, la elegancia, el respeto y los valores son factores claves para que las personas regresen a tu local. Otro punto clave es la amistad, la mayoría de nuestros clientes ya son nuestros amigos, trabajamos para ellos, en este momento para mí el dinero no es lo más importante, yo me debo a mis clientes, trabajo por ética y siempre tratando de ofrecer el mejor servicio y calidad posibles”, afirma José Antonio, quien por último, nos habló de lo importante que es contar con un gran equipo de empleados, cuestión que, para él, ha sido fundamental para el crecimiento de la peluquería.

“Tenemos clientes de todas las edades y eso en gran parte es porque tenemos peluqueros de todas las edades. Por eso es que nos podemos adaptar a todos los estilos, ahora se lleva mucho el estilo natural. Valoro muchísimo a mis empleados, sin ellos la peluquería no funcionaría, estoy seguro de ello. Hay empleados que se han ido y les va muy bien porque han adoptado la escuela que dejó mi padre, esa esencia de lo que somos, ofrecemos un trato diferente y personalizado, al final, eso la gente lo valora bastante. Esa es mi forma de trabajar, la heredé de mi padre y todo lo que soy se lo debo a él, soy un fiel reflejo de su imagen”.