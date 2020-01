Unos pendientes con forma de clítoris viajan desde Granada al Museo de la Vagina de Londres

El pasado mes de octubre, salieron al mercado unos pendientes originales y reivindicativos, los “clitopendientes”. Unos pendientes con forma de clítoris que no están pasando desapercibidos.Laura Cámara, sexóloga y defensora del empoderamiento femenino catalana afincada enGranada, ha diseñado unos pendientes con forma de clítoris que, con apenas un mes en elmercado han cruzado ya el charco.

“La gente me mira raro cuando digo que he puesto a la venta unos pendientes con forma declítoris, me miran con cara de… ¿por qué? Esto es raro y atrevido, lo reconozco. Pero, por desgracia, no todo el mundo sabrá que llevamos unos clítoris de pendientes", comenta Laura Cámara.

La diseñadora afirma son necesarios para que la sexualidad de las mujeres no siga siendo untabú, ni una gran desconocida. Pretende transmitir donde reside el placer sexual de lasmujeres, con este órgano tan importante que es poco visibilizado y reconocido.

“Lo que no se conoce, no se nombra. Si no lo nombras no está en tu cabeza, ni en tu imaginario. Cuando piensas en tus pulmones te los imaginas. Tu corazón, sabes cómo late aunque no los hayas visto nunca-. Si piensas en tus genitales y tu placer, debes de poder imaginarlo, sentirlo y vivirlo.” nos cuenta la enfermera especialista en ginecología.

Personas de renombre e influencers ya los han usado, como Cristina Mitre y Lola Vendetta.Y no sólo los podemos ver en España, ya que el Museo de la Vagina de Londres, abierto elpasado mes de noviembre, ya cuenta con ellos en su tienda para que todos los visitantespuedan hacerse con su par.

Este museo, situado en Camden Market -popular mercado de la capital británica- vienemostrando exposiciones, talleres y películas sobre la imagen del cuerpo, sexualidad y salud.Su finalidad es concienciar sobre la salud íntima de las mujeres y hacer de este un tema delque se hable más abiertamente.

Sin duda, uno de los regalos estrella estas Navidades donde el empoderamiento ha sidouno de los protagonistas, a la par de productos sonados como los de Plátano Melón o loslibros de Moderna de Pueblo.