Programación especial para el 30 aniversario de la Nochevieja de agosto de Bérchules

Bérchules se quedó a oscuras hace 30 Nocheviejas. Los vecinos de la localidad alpujarreña, ese 31 de diciembre, apenas atinaron a comerse las uvas ya que el remedio al apagón que sufrieron en esa fecha tan señalada llegó a base de encender velas y candiles para poder continuar con la fiesta de fin de año de 1994.

Para resarcirse, el pueblo decidió volver a celebrar la Nochevieja con todas sus luces, pero lo hizo en el mes de agosto.

Quizás en ese momento no lo sabían, pero fue el día fundacional de uno de los festejos más conocidos de la provincia y también de Andalucía. Este 2024 Bérchules celebra los primeros 30 años de unas fiestas que llegan a congregar a más de diez mil personas y que, no se circunscribe tan solo a esa noche, cuentan con un amplio abanico de actividades que comienzan el día 31 de julio, pasado mañana. Todo el calendario festivo está marcado por un claro espíritu navideño, aún en agosto, porque no celebran solo la Nochevieja, también tiene lugar un pasacalles con los Reyes Magos, hay belenes, anís y mantecados e, incluso, una zambomba flamenca.

Programación especial 30 aniversario

Miércoles, 31 de Julio

20:00 a 00:00 Mercadillo artesanal-navideño. Lugar: Plza. Constitución

Jueves, 1 Agosto

10:00 Torneo de ping-pong. Lugar: Bajos del ayuntamiento

22:00 Actuación Coro Vagans. Lugar: Plza. Constitución

Viernes, 2 Agosto

10:00 Apertura tienda oficial ABNEA

11:00 Pedida del aguinaldo por parte de los más pequeños. Salida desde la puerta del ayuntamiento

19:00 Fiesta infantil con colchonetas hinchables. Lugar: Plza. Constitución

20:30 Inauguración del museo de la Nochevieja

22:00 Concurso de fachadas navideñas

23:00 Concierto de música en directo pop-rock: Los Lunes no hay pescao . Lugar: Plza. Constitución

Sábado, 3 Agosto día de Nochevieja

9:00 Pasacalles tradicional con borriquilla, acompañada con la charanga “Los Notas”, reparto de anís y mantecados donados por la Estepeña

10:00 Apertura tienda oficial ABNEA

10:00 a 13:00 Horario de visita al museo de la Nochevieja

10:30 Apertura de belenes con la colaboración especial de los/as niños/as y de las monitoras de la escuela de verano que van a participar con la representación de un belén viviente

12:00 Celebración de la Nochevieja infantil y fiesta de la espuma. Lugar: Plza. Iglesia

18:00 Pasacalles con la charanga “Los Notas” con la borriquilla y los reyes magos, cargados de anís y mantecados desde Alcútar a Bérchules

18:00 a 22:00 Horario de visita al museo de la Nochevieja

19:30 Concierto de música del grupo Kassia. Lugar: Plza. Constitución

21:00 Zambomba flamenca “Estrella de Oriente”. Lugar: Plza. Iglesia

22:00 Verbena amenizada por el grupo Sureste

23:45 Pregón ofrecido por Enrique Gervilla, licenciado y doctor en Teología y en Ciencias de la Educación y catedrático de teoría e historia en la Universidad de Granada

00:00 Campanadas. Bienvenida al 2024 y medio. Lugar: Plza. Iglesia

00:10 Verbena amenizada por el grupo Sureste. Lugar: Plza. Iglesia

00:30 Fiesta joven. Lugar: Plza. Constitución

Domingo, 4 Agosto

10:00 Visita guiada por Bérchules

Fuente: Ayuntamiento de Bérchules