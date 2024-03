Los pueblos blancos de Granada que enamoran a National Geographic

Granada enamora, eso no es nuevo. Lo hace desde hace siglos y no su encanto no ha dejado de expandirse. Se ha escrito mucho sobre su belleza, su encanto, gentes, gastronomía, música y naturaleza. Los escritores románticos ya cayeron en sus redes en el XIX y hoy día son miles los que visitan esta ciudad año a año.

Pero no todo es Granada, y eso tampoco es noticia. Su provincia es también un tesoro reconocido mundialmente por sus particularidades y, también por sus contrastes. Existe una zona especialmente mágica, que cuenta con un encanto ancestral y envolvente que se apropia de los sentidos conforme se conquista metro a metro de su altura y la publicación National Geographic, referente en viajes y reportajes que excavan en las profundidades de los territorios lo tiene claro: hay un rincón de Granada que les ha enamorado y al que le dedican todo un reportaje.

La revista los llama Los pueblos blancos de Granada, y aunque aquí no son tan conocidos por ese sobrenombre, se entiende perfectamente a qué zona se refieren: La Alpujarra granadina. Un rincón de la provincia perfecto para visitar en fechas como esta, Semana Santa.

Trevélez: altura, vistas y jamón

La revista comienza con Trevélez, uno de estos pueblos blancos que resplandecen al sol subidos a lomos del barranco del Poqueira y del que destacan en primer lugar, su altura (uno de los municipios más altos de España), sus vistas panorámicas, lo exuberante del entorno y de sus pequeñas calles y, por supuesto, el jamón que lo hace famoso en toda España.

Pórtugos y Pitres

Otros dos municipios de la Alpujarra que National Geographic menciona dentro de la "constelación" de pueblos blancos. De Pórtugos menciona la Fuente Agria y cita que históricamente los médicos recomendaban beber de ella a los enfermos de anemia o tuberculosis dada la alta cantidad de hierros que mana de sus aguas. En segundo lugar aparece la arquitectura prototípica de estos dos pueblos: las paredes exteriores de sus casas encaladas, casas con terrazas y los 'terraos' de pizarra negra de la Sierra y, por supuesto, las elevadas chimeneas también blancas con pequeñas aberturas que emulan una pequeña casita.

Pampaneira

Siguiendo hacia abajo, llega a Pampaneira, el pueblo del sol y las jarapas. Quizás el que acumula más turismo de la zona, este pueblo, ha llamado la atención de la revista por, en primer lugar, su cartel de entrada que reza: "Viajero, quédate a vivir con nosotros" y, a continuación por ser relato de la historia de los exiliados nazarís de Granada así como de los posteriores colonos del Norte de España que poblaron la zona tras la expulsión de los últimos moriscos. Destacan también la iglesia, la plaza de la Libertad y los comercios tradicionales con las vistosas jarapas tendidas cara a la calle.

Bubión y Capileira

Son los otros dos municipios que acompañan al anterior en el mapa de los pueblos del Poqueira. A Bubión lo citan como el "pueblo blanco inesperado" ya que es quizás el menos conocido de los tres. A Capileira, como el más alto del barranco ya que se sitúa sobre los dos anteriores. También lo nombran "el más bello" y destacan sus callejones y la trama "laberíntica por debajo de la iglesia de Virgen de la Cabeza".

Soportújar

Como es lógico, lo que más llama la atención de este municipio de la Alpujarra a National Geographic es el reclamo turístico por excelencia de Soportújar: la brujería. También su centro budista, que guarda más de una historia 'exótica' de niños Lama. Pero por encima de todo, mencionan su "condición de pueblo de los brujos y las brujas" y atienden a las múltiple esculturas relacionadas con ello que hay escondidas por todo el pueblo y hace de él uno de los centros de visita más peculiares de toda la zona.

Lanjarón

Cerca ya de la base del valle, National Geographic encuentra Lanjarón, "un pueblo de manantiales del balneario romántico" haciendo alusión a su historia como receptor de familias acaudaladas que subían a tomas las aguas dado que tienen propiedades medicinales por la alta cantidad de minerales que guardan. Recuerda la revista que el pueblo "no ha perdido su encanto burgués" y describe las grandes casas historicistas que aún se mantienen.

Órgiva

Cabecera de comarca de toda la Alpujarra y la localidad más grande, es la salida o la entrada de la Alpujarra, aunque no mantenga la arquitectura tradicional de sus otros pueblos vecinos. Recomiendan la igual de Nuestra Señora de la Expectación del siglo XVI erigida sobre una mezquita y mencionan su ubicación a orillas del Guadalfeo, lleno en primavera y verano si las cumbres han tenido la suerte de recibir cantidad de nieve en invierno.