Los pueblos más bonitos fuera de Granada si viajas este fin de semana

Muchos granadinos deciden hacer puente este 1 de mayo y aprovechar para hacer un turismo tranquilo huyendo del gentío de las Cruces. Hay gustos para todo. Para los que deciden hacer una escapada, desde la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, que trabaja para dar a conocer el valor de las 116 pequeñas localidades con más encanto del país, proponen 6 pueblos para visitar durante la escapada del puente de mayo. Hay para todos los gustos y para quien cuenta con 5 días de puente o tan solo el fin de semana.

Comillas (Cantabria)

Comillas es una de las localidades más emblemáticas de Cantabria y una de las más interesantes desde el punto de vista arquitectónico, ya que atesora algunos de los edificios más importantes del modernismo en Cantabria: el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón, la Universidad Pontificia y por supuesto, El Capricho del genial arquitecto catalán Gaudí, visita imprescindible cuando vayas a Comillas. Destaca también su hermosa playa, que ofrece un espectáculo visual increíble y que, si el buen tiempo nos acompaña, nos invita al primer chapuzón del año. En el municipio de Comillas encontrarás una amplia y variada oferta de alojamientos (hoteles, apartamentos, casas rurales, posadas...) donde conjugar actividad y descanso en uno de los destinos turísticos por excelencia de Cantabria.

Castellar de la Frontera (Cádiz)

Con su espectacular castillo vigilando desde lo alto, una fortaleza nazarí del Siglo XII, y su historia impregnada de orígenes árabes, Castellar de la Frontera no te dejará indiferente. Rodeada de naturaleza, déjate enamorar por sus casas encaladas llenas de color, su exquisita decoración floral y no dejes de visitar la Iglesia del Divino Salvador, de estilo barroco, o el Convento de San Miguel de la Almoraima. Y los amantes del senderismo en la Almoraina tienen un espacio único done también poder disfrutar de paseos a caballo o en bicicleta y de avistamiento de aves.

Beget (Gerona)

Este pequeño pueblo catalán (cuenta con apenas 20 vecinos) conserva un magnífico patrimonio y recorrer sus calles empedradas te transportará a tiempos de la Edad Media. El núcleo urbano de Beget está dividido por dos arroyos salvados por dos puentes, siendo uno de ellos medieval. Su Iglesia de Sant Cristòfol (siglos X-XII) es un espléndido ejemplo de románico prepirenaico, donde destaca la pila bautismal y las pinturas románicas, siendo la talla románica de La Majestat una de las más bellas de Cataluña. Es Bien Cultural de Interés Nacional y Monumento Histórico-Artístico desde 1931. Ubicado a los pies del Pirineo y dentro de un Espacio de Interés Natural, en Beget haynumerosas rutas y excursiones que parten del mismo pueblo.

El Castell de Guadalest (Alicante)

Declarado Conjunto Histórico- Artístico y Bien de Interés Cultural, El Castell de Guadalest tiene en su haber una riqueza cultural museística inigualable. A pesar de los varios terremotos que sufrió en el pasado y que provocaron la desaparición de sus castillos, los trabajos de restauración y la construcción de su embalse(una de las señas de identidad local), ofrecen actualmente una experiencia maravillosa al que lo visita. La familia de los Orduña, muy relevante en la historia de la localidad pues ejerció su poder en toda la comarca durante el siglo XVIII, hace imprescindible la visita a la Casa de Los Orduña, donde se recrea su vida en aquellos años. Puedes culminar tu visita con una degustación de su gastronomía tradicional, pues El Castell de Guadalest cuenta con numerosos restaurantes para deleite de vecinos y visitantes.

Candelario (Salamanca)

Siempre es un placer pasear por las callejas estrechas y empedradas de Candelario, pues no deja de sorprender al visitante su complejo entramado, el cual conserva una estética muy especial que bien mereció que fuera declarado Conjunto Histórico-Artístico. Encontrarás rincones muy cuidados y ataviados con fuentes y regaderas (canalillos de agua a los lados de las calles). Llama también la atención la “batipuerta”, una media puerta que antecede a la puerta de acceso a las viviendas que hace todavía más especial a Candelario. Situado en la ladera de la sierra de Candelario, un espacio natural protegido y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, resulta ideal para avistar aves, practicar deportes de montaña, así como rutas de senderismo y bicicleta y paseos a caballo por los valles y bosques de rebollos y castaños.

Maderuelo (Segovia)

El conjunto histórico de Maderuelo, asentado sobre una gran colina, fue catalogado como Bien de Interés Cultural y destaca por su pasado medieval. Se alza a las orillas de un embalse haciendo de este lugar un mirador privilegiado. Descubre en tu visita sus casas nobles, callejones y trazado de murallas, así como su castillo, un torreón medieval con un aljibe en el subsuelo. Maderuelo ha sido propuesta como Espacio Natural Protegido de la Unión Europea y en su embalse puedes practicar piragüismo, windsurf, pesca, senderismo o simplemente tomar un abaño. En las Hoces del río Riaza, un conjunto de cañones y barrancos de más de doce kilómetros sobre el río, puedes encontrar puntos de observación ornitológica y descubrir pinturas rupestres realizadas hace cinco mil años.