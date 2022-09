¿Se puede ir al baño sin ser cliente en los bares de Granada?

En muchas ocasiones, al estar por alguna zona de la ciudad o simplemente fuera de casa, es inevitable que alguien tenga alguna necesidad urgente que solamente puede ser resuelta en el servicio. La primera reacción es entrar en uno de los numerosos bares de Granada e ir al baño.

Pero ante esto a uno le asalta una duda que lleva años sin resolverse del todo: ¿se puede entrar al servicio de un establecimiento sin consumir nada? Esto es algo que no es tan simple de responder, puesto que el único lugar que está reglado por ley es en Castilla y León, en el que se indica que los servicios de restauración no están obligados a dejar usar los aseos e instalaciones a los que no sean clientes, salvo la autorización del titular del establecimiento.

En el resto de comunidades esto queda a elección del propio establecimiento, dentro de su ejercicio de derecho de admisión. El estudio ‘Desmontando bulos sobre el derecho a usar el baño de un bar sin ser cliente y la supuesta obligación de entregar agua del grifo gratuita en establecimientos de hostelería’, del Centro de Estudios de Consumo, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, y realizado gracias a la mediación y las preguntas planteadas por el medio Maldita.es, aclara que “no cualquier ciudadano tiene derecho a utilizar el baño de un bar o restaurante (por lo que no existe un derecho con carácter general a usar el aseo de los establecimientos de hostelería), sino que [...] los aseos han de ser instalados para los clientes”. Diferenciando, por lo tanto, entre “cualquier ciudadano” y “los clientes” del establecimiento.

La conclusión pone de manifiesto que tanto bares como restaurantes no están obligados a dejar entrar a una persona al baño si no es cliente. Siempre se podrá preguntar a los trabajadores del lugar que informarán de las políticas propias sobre este hecho. También está la opción de consumir alguna bebida y asegurarse el poder usar las instalaciones.