Qué puedes hacer en Granada este viernes 10 de febrero

Durante la tarde y la noche se celebran varios espectáculos en los distintos pubs y locales que hay repartidos por la capital de Granada. Descubre dónde están los mejores eventos y actividades a continuación.

Teatro: The Hole X

Lugar: Huerta del Rasillo. Hora: 18:00 y 21:30. Granada recibe el espectáculo más picante de los escenarios nacionales, que cumple diez años. The Hole X no es un show más, es una filosofía de vida, una filosofía al más puro carpe diem. Una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual.

Orquesta Ciudad de Granada: La Novena de Shostakóvich

Lugar: Auditorio Manuel de Falla. Hora: 19:30. Robert Schumann compuso su op. 129 a finales de octubre de 1850, en uno de los momentos de mayor productividad del autor tras su reciente llegada a Düsseldorf, pero el Concierto tuvo que esperar hasta 1854 para ser publicado y aún hubo que esperar más para su estreno público, que se retrasó hasta el 23 de abril de 1860 en Oldenburg a cargo del violoncellista Ludwig Ebert. Adolfo Gutiérrez estará al violonchelo. Pablo González como director.

Feismo Cool

Lugar: La Estupenda. Hora: 20:30. Micro abierto de Stand Up para gente guay pero no mucho. ¿Te gusta la comedia? ¿Se te dan bien los juegos tipo trivial? Pues estás de suerte, porque Feismo Cool es el primer show que combina monólogos de los mejores cómicos de Granada con un divertido quizz de cultura popular kinki, incluso con premios.

Juan Mayorga y Blanca Portillo: Silencio

Lugar: Teatro Alhambra. Hora: 21:00. “En mi discurso de ingreso a la Real Academia Española, casa de las palabras, especulaba con la fantasía de que quien lo estuviera pronunciando no fuese su autor, sino un actor que me re- presentase. Al fin y al cabo, se trataba de un discurso sobre el teatro y, dentro de este, sobre aquello que, en el teatro, hallándose más allá de las palabras, pertenece, antes que a nadie, al actor: el silencio. Me fue enseguida muy claro que ese discurso sobre el teatro podía convertirse él mismo en teatro, es decir, en una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, y que no habría mejor intérprete para encarnarlo que mi amiga y admirada Blanca Portillo”.

Concierto: Irratxo

Lugar: Taberna J&J. Hora: 21:30. Las letras de Iratxo son una mezcla de poesía, letras de la calle, caciones sociales y reivindicativas, con amores y desamores arropados por una mezcla de ritmos que pasan por el rock, ska, funk, reggae, rumba, bulería, swing o la samba.

Concierto: Sienna

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 21:00. Después del éxito de su último EP Melancolic, que el año pasado robó el corazón tanto a público como a la prensa especializada, Sienna se embarca en la segunda parte de la gira de presentación del mismo, que ya empezó en 2022.

Concierto: Marta Hammond

Lugar: Lemon Rock. Hora: 21:45. A mediados de los 90s empezó a componer y experimentar con la electrónica y es ahora cuando puedes disfrutar de su aventura en solitario. Su música crea esce- nas, paisajes oscuros que estallan en una belleza violenta y trance.