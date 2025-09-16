La ruta infinita de Sierra Nevada: 300 km de sendero circular por 60 pueblos, cumbres y paisajes inolvidables

Es el sendero eterno. La ruta circular más larga de toda España que enamora a los amantes de la montaña, de los pueblos de Sierra Nevada y de las maravillas naturales que ofrece el macizo. Es la ruta Sulayr y su nombre significa 'montaña del sol', cómo los árabes denominaban a la sierra de Granada.

De esa herencia de caminos y picos milenarios nacía una ruta soñada y única en su especie. Recorre veredas, prados verdes salpicados de ríos y vistas imponentes a Sierra Nevada a lo largo de 19 etapas.

Tal como recuerdan desde la Diputación de Granada, este paseo eterno invita a descubrir "paisajes penibéticos a través de una experiencia personal marcada por el contacto directo con la naturaleza y la vivencia de los pueblos serranos tan ricos en historia y costumbres como privilegiados depositarios de valores estéticos genuinos".

Entre 1.800 y 2.000 metros de altura

Es un sendero circular rodea todo el macizo de Sierra Nevada a una cota media entre 1.800 metros y 2.000 metros, inciden desde la Junta de Andalucía, "atravesando lomas y barrancos, bosques y prados que son hábitat de numerosas especies de plantas y animales", donde también se visita la herencia agrícola y ganadera típica serrana granadina.

Paradas en la ruta Sulayr

La ruta, por otro lado, está dispuesta de tal manera que plantea los accesos desde pueblos granadinos en piedemonte para, por un lado, sirvan de apoyo logístico a los montañeros y, también muy importante, para que nutran la experiencia con su espectacular gastronomía y patrimonio tradicional.

Los pueblos de la ruta

El sendero recorre 60 municipios y seis comarcas, entre ellas la de la Alpujarra (pueblos como Trevélez o Capileira), Válor, el Marquesado, el Valle del Río Dílar o Lecrín, todos ellos tesoros naturales y gastronómicos que harán las paradas más que placenteras.

Eje de la red básica de senderos de Sierra Nevada

Este sendero es 'el rey' de la Sierra, supone el eje de la red básica de senderos del macizo y, tal como recuerdan desde la Diputación de Granada, "representa un símbolo de unión, de alianza entre un Parque Natural y un Parque Nacional, de concurrencia entre dos provincias, seis comarcas y sesenta municipios".

Un sendero exigente pero accesible

El Sulayr está señalizado como GR-240, con balizas blanco-rojas y paneles interpretativos en diferentes puntos. Aunque se puede recorrer completo, muchos senderistas optan por hacer tramos sueltos en función del tiempo y la preparación.

La mejor época para hacerlo

La época recomendada para recorrerlo es el verano y principios de otoño, cuando la nieve desaparece de la mayor parte del recorrido. En invierno, varios tramos pueden estar nevados, lo que añade dificultad y exige preparación y equipo.

Consejos para los caminantes

Las autoridades del Parque Nacional recomiendan llevar agua suficiente, protección solar, ropa adecuada a los cambios bruscos de temperatura y calzado de montaña. También recuerdan que algunos tramos discurren lejos de núcleos habitados, por lo que es fundamental planificar bien las etapas y prever alojamientos o refugios.

El Sulayr es, en definitiva, un viaje circular que une pueblos, historia y naturaleza en una experiencia inolvidable para los amantes del senderismo. Una ruta infinita que hace justicia a su nombre y que convierte a Sierra Nevada en escenario de uno de los grandes caminos de España.