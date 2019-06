Una salmantina encenderá la luz del Corpus en el alumbrado de este sábado

La salmantina María Rosalía Torres Muñoz, vecina del Zaidín, será este año la encargada de encender el ferial en la noche del sábado. Es la vecina con el número de censo 63.853, que fue elegido el pasado viernes en el sorteo que realizó el Ayuntamiento para designar al vecino que por cuarto año accionara el botón que lleva la luz al ferial y a la portada, que este año cambia tras siete ediciones dejando atrás la fachada de la Catedral, que será sustituida por la Puerta de las Granadas.

Precisamente, estos días se ultima la colocación de la nueva portada y ya hoy se podía distinguir la reproducción de la puerta de acceso a la Alhambra por Gomérez. Los operarios ya estaban colocando las últimas piezas, ajustando enganches y rematando pintura. Incluso se ha hecho prueba de encendido de las 15.200 bombillas que tiene la portada, que mide 21,5 metros de alto. Esas luces se encenderán oficialmente el sábado por la noche en la inauguración de la feria del Corpus de Granada.

María Rosalía Torres Muñoz se convierte así en la cuarta persona que ha sido designada a través de sorteo público para convertirse en la encargada de proceder al encendido oficial de la feria tras la decisión adoptada por el equipo de gobierno de abrir y hacer partícipes a toda la ciudadanía de “el honor que supone formar parte de este acto tan entrañable y granadino”.

La salmantina, de 44 años, vive desde hace 20 en Granada. Y la historia de su llegada a la ciudad es curiosa, como ella misma resalta. “Mi pareja, que es de Granada, me invitó a conocer la ciudad un Día de la Cruz. Estando aquí me salió trabajo y aunque venía con billete de ida y vuelta, anulé la vuelta y desde entonces vivo en Granada”, explica. Ahora tiene un hijo, un niño de cuatro años que llevará con ella a este evento tan granadino y que tanta ilusión le hace.

“Nunca pensé que me tocara encender la feria. De hecho, el alumbrado es lo que me quedaba por ver. Se lo decía a mi pareja, que nunca habíamos ido al alumbrado, siempre de día o de noche pero no ese momento”, asegura. Y este año lo verá en primera fila. Y encima con el recién nombrado alcalde tras el pleno de constitución del Ayuntamiento que se celebrará esa misma mañana.

Reconoce que le gusta tanto el ferial de Almanjáyar como la feria del Centro, pero que tiene más preferencia por la feria de día. “Me gusta más, además me encantan los caballos y los carruajes, así que es buen momento para verlos, y luego por la tarde y noche cuando ya me da pena muchas veces”, asegura.