¿Qué había en el solar en el que se encuentra hoy día el Estadio de los Cármenes de Granada?

Las ciudades, con el tiempo, se van ampliando con nuevas construcciones, expandiendo su terreno por cada uno de sus puntos cardinales. Pero, si se echa la vista atrás, esos lugares que hoy están ocupados por alguna construcción y las calles colindantes, fueron alguna vez un terreno natural.

Así un usuario de la red social Twitter ha compartido una fotografía de la construcción del Palacio de Deportes de Granada, situado en el barrio de Zaidín. En la imagen se puede apreciar cómo el entorno está todavía sin edificar, existiendo solares vacíos.

Me encantan las fotos antiguas, y no sé como es posible que nunca hubiese visto esta maravilla de fotografía del año 1990, durante la construcción del Palacio de Deportes. La he visto en un grupo de Facebook, y desconozco su autoría. Oro puro https://t.co/eLQPzgie8f pic.twitter.com/2cRrsvHO60