Taberna el Montañés, un nuevo rincón de tradición y hogar en Granada

La ciudad de Granada es un lugar mágico, único y especial. Aquí, en donde cada esquina es un homenaje a la cultura y la historia, ha nacido un nuevo refugio gastronómico que en poco tiempo ha comenzado a ganarse el corazón de sus habitantes. La taberna El Montañés, ubicada estratégicamente frente al estadio de Los Cármenes, no es solo un lugar donde disfrutar de una buena comida; es una ventana hacia las tradiciones más queridas y el cálido ambiente de las tabernas de antaño. Al mando de este sueño hecho realidad está Sergio Montañés, un joven empresario que, con esfuerzo y dedicación, ha logrado traer a la ciudad una propuesta culinaria auténtica y cercana.

El Montañés debe su nombre a la esencia misma de quien lo dirige. Sergio Montañés, con solo 27 años, lleva casi una década inmerso en el mundo de la hostelería, un ámbito que ha abrazado con pasión y determinación. Hace cuatro años, junto a su familia, tomó las riendas de El Ancla, un local de mariscos que rápidamente se consolidó en la zona. Sin embargo, la idea de expandir su oferta y acercarse aún más a la clientela granadina lo impulsó a abrir esta nueva taberna.

“Este local era antes un bar que solo abría los días de partido. Vivía del fútbol”, comenta Sergio con un brillo en los ojos. Pero para él, El Montañés no está diseñado para vivir del fútbol, aunque esté rodeado de eventos deportivos que traen oleadas de clientes. “Nosotros lo vemos como un plus, pero no queremos depender de ello. Nuestra prioridad es la clientela fiel, la gente del barrio que confía en nosotros”.

Esta afirmación refleja el espíritu del negocio: una taberna que no solo abre sus puertas para los días concurridos, sino que respira y vive del día a día, de los vecinos que acuden buscando un espacio cálido, un buen plato y una conversación amena.

El Montañés se destaca por su ambiente acogedor y una propuesta gastronómica que, en palabras de Sergio, está orientada a las “comidas caseras, tradicionales”. Los platos que se ofrecen no son solo alimentos; son un viaje a los sabores de antaño, esos que evocan el calor del hogar. “Tenemos platos como callos, caracoles, manitas de cerdo y codillos”, menciona Sergio con orgullo, sabiendo que cada plato lleva consigo un pedacito de historia y tradición.

Los platos de El Montañés rememoran la tradicional comida granadina. / Jesús Jiménez/ Photographerssports

Pero su oferta no se queda solo en lo clásico. Para los amantes de la carne, los fines de semana El Montañés ofrece opciones premium como chuletillas de cordero y chuletón de vaca, productos de calidad que hacen honor al esfuerzo por mantener una carta variada y accesible, siempre adaptada a los gustos del barrio. Y es que Sergio lo tiene claro: “Aquí hay mucha gente mayor y creo que son comidas que se van a demandar”.

Este joven empresario no solo busca mantener la tradición, sino también innovar en pequeños detalles que enriquecen la experiencia de sus clientes. Los fines de semana son la excusa perfecta para traer a la mesa carnes de calidad, dando la oportunidad de disfrutar de un banquete sin tener que salir de su zona.

Si algo caracteriza a El Montañés es el trato cercano y profesional que ofrece a todos sus clientes. Sergio es un firme creyente de que, más allá de la calidad de la comida, el éxito de una taberna radica en el trato que se le da al cliente. “Yo le presiono mucho a los trabajadores para que sean profesionales de cara al cliente”, afirma. Su visión no es la de un empresario que busca el lucro rápido, sino la de alguien que entiende que en las tabernas, el cliente no es solo un comensal: es un amigo que se sienta a compartir historias, que busca refugio después de un largo día de trabajo.

Sergio lleva muchos años en el mundo de la hostelería. / Jesús Jiménez/ Photographerssports

La taberna no es un restaurante formal, ni pretende serlo. Es ese lugar al que vas, pides una cerveza, charlas un rato y, si tienes tiempo, te quedas a disfrutar de una comida casera. Es un lugar de encuentro, donde los vecinos y los visitantes pueden sentirse como en casa. “Nosotros no vivimos del fútbol”, insiste Sergio. “Vivimos de nuestra clientela fija, de la gente que ya nos conoce, de las familias del barrio”. Y esa cercanía es lo que hace que El Montañés destaque entre los muchos bares y tabernas de la zona.

La tradición de la tapa es uno de los emblemas de la gastronomía granadina. Sin embargo, mantener esa costumbre en tiempos de alza de precios no es tarea fácil para los hosteleros. Sergio lo sabe bien. “A la tapa te tienes que adaptar, pero si la gente fuese consciente de lo que ha subido todo...”, comenta con cierto aire de resignación. Aun así, en El Montañés siguen apostando por ofrecer tapas generosas que acompañen las cañas de cerveza, sin comprometer la calidad del servicio.

Pero detrás de cada caña hay un costo que muchos no ven: “Una caña ya me cuesta un euro solo por el líquido. Luego, súmale trabajadores, luz, agua, alquiler...”. Para Sergio, el esfuerzo por mantener un precio justo sin renunciar a la calidad es un desafío constante. Aun así, en su taberna sigue predominando la creencia de que “vendiendo mucho te puedes permitir poner buenos precios”.

Con poco más de un mes de vida, El Montañés ha logrado establecerse como un nuevo punto de referencia para los granadinos. Sergio Montañés no solo ha abierto una taberna; ha creado un lugar donde se valora tanto la calidad de la comida como el calor humano. “Bueno, bonito, barato”, resume él entre risas, pero con una gran verdad en esas palabras.

El Montañés es más que una taberna, es un hogar. Un hogar donde los sabores tradicionales se mezclan con la profesionalidad y el cariño, donde cada cliente se siente bienvenido y apreciado. En poco tiempo, Sergio ha logrado convertir este lugar en un rincón especial en Granada, un lugar donde la tradición y la modernidad se encuentran para ofrecer una experiencia única.

Y aunque los retos no faltan, ni en la hostelería ni en la vida, Sergio tiene claro su objetivo: ofrecer lo mejor a sus clientes, tanto en la cocina como en el trato. Porque al final del día, en El Montañés, lo que más importa es que, al cruzar sus puertas, te sientas parte de algo más grande: una familia.

Taberna El Montañés

C. Pintor Manuel Maldonado, 46, Zaidín, 18007 Granada. Teléfono: 858 997 416. Horario: de martes a sábado de 13:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Domingos de 13:00 a 16:00 horas. Lunes cerrado.