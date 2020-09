El viaje épico de Washington Irving a Granada y sus 'Cuentos de la Alhambra'

Se reanuda la temporada expositiva en Granada y la Casa de Zafra no iba a ser menos. El Legado Andalusí y el Ayuntamiento de Granada unen fuerzas en una muestra sobre un clásico relacionado intímamente con Granada como es el autor norteamericano Washington Irving, cuyos Cuentos de la Alhambra siguen constituyendo un 'mapa' literario para entender tanto el monumento como la España del siglo XIX. Ayer tuvo lugar la inauguración de esta exposición retrospectiva sobre la vida y la obra del escritor Washington Irving (Nueva York 1783 – Tarrytown 1859) en un acto al que asistieron el alcalde de Granada, Luis Salvador; el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio Granados; la directora del Legado de Andalusí, Concha de Santa Ana y el impulsor de esta institución Jerónimo Páez.

Todos los asistentes a la inauguración coincidieron en valorar como muy fructífero el primer año de colaboración entre el Consistorio y la fundación pública del Legado Andalusí, que, entre otros logros, ha hecho posible esta excepcional exposición.

La exposición se titula Un viaje épico, 1828 a 1829 y es un auténtico viaje, valga la redundancia, a la importancia de la figura y su vinculación a Granada. La muestra, que estará en la Casa de Zafra hasta el próximo 15 de enero, cuenta a través de obras bibliográficas, grabados antiguos, litografías, fotografías o fotocromos, el imparto que le produjo al autor estadounidense el descubrimiento del pasado andalusí de Granada. Una de las grandes joyas de este recorrido es la primera edición en castellano de los Cuentos de la Alhambra.

A través de una selección de 50 objetos, en su mayoría propiedad de la Fundación Legado Andalusí, el visitante puede entender la fascinación que Irving sintió cuando recaló por tierras andaluzas tras la huellas de Cristóbal Colón. Toda una experiencia que dejó plasmada en obras como La vida y viajes de Cristóbal Colón (1828), La Crónica de la conquista de Granada (1829), Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colón (1831) y The Alhambra (1832), conocida mayoritariamente como los Cuentos de la Alhambra que se ha convertido con el paso de los años en todo un referente para visitar el monumento.

Destacan algunas de las primeras ediciones de Irving, tales como A History of the life and voyages of Christopher Columbus by Washington Irving (1828). Chronicle of the Conquest of Granada from the Mss. of Fray Antonio Agapida by Washington Irving (1829), Voyages and discoveries of the Companions of Columbus by Washington Irving (1831), The Alhambra (1832) o la primera edición publicada en castellano bajo el título de Cuentos de la Alhambra (1833), entre otras obras escritas.

También, se exhiben grabados originales de poblaciones y territorios andaluces que visitó, como Córdoba, las Alpujarras, Sevilla, La Rábida, Alcalá de Guadaira, Marchena, Osuna, Antequera, Loja, Alhama y Granada, además de numerosos retratos y fotografías de Irving, desde los 22 años hasta poco antes de morir en 1859, que permiten apreciar el paso del tiempo, su entorno cotidiano y su lado más humano.