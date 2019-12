La declaración universal del Geoparque "no corre peligro por las macroganjas" según la Diputación de Granada

La polémica por la presencia de las macrogranjas en la zona cercana al Geoparque del Cuaternario continúa. Si el lunes, tras la publicación de un estudio por parte de la UGR en el que se alertaba de la amenaza que estas instalaciones suponen para el proyecto de ecoturismo del Geoparque recibían la respuesta del presidente de la Diputación, José Entrena -apuntó que dicho informe "nos ratifica en que el Geoparque es un modelo incompatible con el de la ganadería en macrogranjas"- ahora ha sido la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, quien asegura que la declaración universal del Geoparque "no corre peligro" por la presencia de macrogranjas en la zona.

Entrena, tras apuntar la incompatibilidad de modelos, se mostró confiado en que la declaración universal del Geoparque de Granada por parte de la Unesco se produzca en abril de 2020, cuanto está previsto que el organismo internacional reconozca la iniciativa granadina, algo que vendría a reafirmar ahora Ana Muñoz. En declaraciones a Europa Press, la diputada de Desarrollo Sostenible ha asegurado que, cuando los evaluadores de la Unesco han acudido a valorar el Geoparque, "nunca se les ha ocultado su existencia" y que "son conocedores de esa situación", y ha confirmado que, pese a ello, "las valoraciones han sido muy buenas".

"La certificación del Geoparque no tiene figura de protección. No es un Patrimonio de la Humanidad, que sí limita las actividades que se pueden hacer en él. Solo certifica que está ahí y lo une al resto de geoparques del mundo, pero no tiene protección", ha asegurado Muñoz.

La diputada ha comentado que desde la institución provincial encargó a la Universidad de Granada un estudio con el que cada municipio de los que conforman el Geoparque supiera cuál era la situación de conservación del mismo y las consecuencias que podría tenerla instalación de estas granjas, y para que pudieran decidir que hacer "con conocimiento de causa y en base a su responsabilidad".

Sin embargo, la diputada asegura que desde la institución provincial "no se puede entrar a prohibir las macrogranjas": "Yo entiendo que un alcalde quiera poner una macrogranja porque va a dar trabajo a vecinos del pueblo. Si el alcalde niega un tipo de instalaciones así se puede ver en un problema con ellos. Desde Diputación no podemos entrar a prohibir las macrogranjas, pero sí que queríamos darles las herramientas para que ellos pudieran actuar y decidir si por encima está la preservación del entorno", ha comentado Muñoz.

También ha recordado que la institución aprobó una moción en contra de las macrogranjas como sistema de explotación, ya que "está probado que son insostenibles e inviables, y no crean tanto empleo como aseguran, además de hacer un mal demostrado al medio ambiente".

Por otro lado, al margen de que esta zona del Altiplano granadino reciba la certificación de la Unesco, Muñoz ha aseverado que hay que seguir trabajando en él y aprovechándose de las ventajas que ofrece. Desde la Diputación de Granada han asegurado que se realizan convocatorias para seguir apoyando a la zona norte a través de la figura del Geoparque, desarrollando proyectos de turismo inteligente ecológico o de señalética de las zonas del parque, entre otras.

"Es imprescindible que todas las instituciones tengan una estrategia común: los 47 ayuntamientos que forman el Geoparque, las asociaciones empresariales o los colectivos sociales, entre otros, todos. Nosotros elaboramos un plan estratégico que lo que hace es poner la hoja de ruta para que el Geoparque sea ese motor tractor de iniciativa de desarrollo, itinerarios focalizados a la creación de empleo, guías turísticos, alojamientos rurales y restauración, turismo sostenible o astroturismo", ha asegurado la diputada.

Con estos planes, la institución busca que el Geoparque se convierta "en el nexo de unión de todo lo ya existente en la zona del Altiplano" para seguir "poniéndolo en valor", gracias al trabajo que desarrolla el Patronato de Turismo con el área de Empleo y Desarrollo.

"Yo no quiero ser chovinista, pero la zona norte de Sevilla tiene un Geoparque y muy poca gente lo conoce, mientras que el Geoparque de Granada, que aún no tiene el sello de la Unesco, ya ha tenido la película 'Intemperie', un anuncio de moda y se han hecho programas de televisión. Se está generando una riqueza ejemplo de lo que puede llegar a lograr esa zona", ha valorado Muñoz.

De esta forma, la institución provincial cree que el Geoparque es un proyecto de desarrollo sostenible en el que se pueden englobar multitud de actuaciones que pueden traer riqueza a una zona menos desarrollada, y que el hecho de que forme parte de la red global de geoparques de la Unesco sería el salto definitivo.

"Sería un puntazo conseguir esa declaración. Tenemos muy buenas vibraciones, porque todo lo que se ha hecho en favor de él nos da la clave de que está bien valorado y de que tendremos en primavera una buena noticia", ha concluido la diputada provincial.