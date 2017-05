Conferencia de Luc Léger, inventor del 'test de 20 metros de ida y vuelta

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR acogerá el miércoles, 17 de mayo, a las 17 horas la conferencia "Development of the multistage 20m shuttle run test”, a cargo del profesor Luc Léger, de la Universidad de Montreal (Canadá).Luc Léger es un fisiólogo del ejercicio canadiense de reconocido prestigio a nivel mundial. Es el inventor del conocido test de Course Navetter, 20m shuttle run test, más comúnmente denominado como el Test de 20 metros de ida y vuelta.Este test permite evaluar la capacidad aeróbica y ha sido usado masivamente en millones de personas en más de 50 países del mundo, y se emplea en prácticamente todos los colegios de Europa. El profesor Luc Léger abordará en su conferencia el pasado, presente y futuro de este test que ha dado la vuelta al mundo.Recientemente se ha llevado a cabo un meta-análisis de más de 170 estudios, publicado en el British Journal of Sports Medicine, en el que más de un millón de niños de 50 países distintos fueron evaluados con este test.Esta conferencia ha sido organizada por el Grupo de Investigación PROFITH, la Unidad Científica de Excelencia: Ejercicio y Salud (UCEES) y el departamento de Educación Física y Deportiva (Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada).