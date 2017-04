El ascenso pasa por dos vías

Hace dos semanas que el Universidad de Granada se proclamó campeón de la Liga Andaluza ante el Jaén en la final celebrada en Rincón de la Victoria. Con eso allanó una parte del camino hacia División de Honor B, que no es fácil, al quedar excluido de la primera eliminatoria. Sin embargo existe un plan B si el equipo granadino no sube de forma directa, y es mediante un play out que se ha complicado sobremanera. De entrada, toca el Atlético Portuense, pero el descenso del Ciencias desde la máxima categoría emborrona el panorama. Así serán las dos vías para subir del 'Uni'.

De un lado, la normal. La Federación Española de Rugby encuadra en el Grupo C, o Sur, de División de Honor B a los clubes andaluces, madrileños, extremeños, y canarios, aunque de estos últimos hace lustros que no presenta a un equipo en categoría nacional. Son los campeones regionales de estas categorías los que tienen derecho a ascender, junto a los dos segundos de Andalucía y Madrid por licencias.

El Grupo Sur no puede tener más de 12 equipos y ahora tendría 13 tras bajar el Ciencias

La primera eliminatoria la jugarían los campeones de Canarias (que saldrá de la final entre Universidad de La Laguna y el Isla de Gran Canaria), el de Extremadura (el CR Badajoz, que no ha perdido ningún partido), y los subcampeones Jaén y CAU Metropolitano. De esta ronda estará exento el 'Uni'. Lo más seguro es que el campeón canario renuncie por motivos económicos, por lo que el Universidad se enfrentaría a uno de los tres equipos restantes con el factor cancha. En la final esperaría el campeón madrileño, si no cae en semifinales, el CR Majadahonda. El ganador de la final estará en División de Honor B el año que viene.

El subcampeón tendrá una segunda oportunidad. Y ahí es donde se le complica el asunto al Universidad. Tendría que medirse al Atlético Portuense, que sorprendentemente quedó penúltimo en División de Honor B la pasada temporada al no poder conseguir un punto en la última jornada ante el Almería, que fue quien evitó quedar en esa posición. Un play out que ha cambiado con el descenso la semana pasada del Ciencias. Según las circulares de la FER, los grupos de DHB no pueden quedar supernumerarios, por lo que han de quedar cuadrados a doce equipos. En la zona sur, ahora mismo habría trece, por lo que el Universidad tendría que estar pendiente, en caso de llegar a la final por el ascenso y perderla, a los posibles ascensos a División de Honor para no encontrarse con un rival más complicado. De acabar así la temporada, el Portuense descendería directamente a Liga Andaluza junto al Helvetia Sevilla, y situaría la plaza del play out en el antepenúltimo clasificado, la Unión Rugby Almería.

Encima, por probabilidad, el 'Uni' tendría complicado evitar a los almerienses en esa teórica eliminatoria, cuya vuelta se jugaría siempre en el campo del equipo de mayor categoría, por lo que los universitarios no podrían contar con la ventaja de jugar el duelo definitivo en Fuentenueva. Solo dos equipos del Grupo Sur lucharán por dar el salto a la máxima categoría, el Liceo Francés y el CRC Pozuelo, mientras que los demás grupos (norte y Levante) contarán con tres representantes. Si uno de ellos sube, el rival será el Portuense. Si no, será el Almería.

En resumen, el Universidad tendrá rivales más adaptados a su nivel durante la fase de ascenso frente a los equipos procedentes de regional, que un supuesto play out que le mediría a unos equipos que han sido capaces de ganar seis y siete partidos en DHB. Y eso es nivel para un 'Uni' que hace justo año bajó sin haber podido ganar un encuentro.