"Nos hemos encontrado solos, todos se centran en el fútbol"

Sabía que era un reto complicado y, aun así, no cesó en su empeño de crear un club de waterpolo en Granada. Pío Salvador Aguirre (Jaén, 1976), fundó en 2012 el CW Huétor Vega y en tan solo cinco años llevó al equipo a la Segunda División Nacional. Campeón de la Segunda Andaluza el año de su nacimiento, y de Primera en dos ocasiones, este año no pudo mantener la categoría en su temporada de debut en Segunda División.

-¿Cómo afronta el equipo haber cosechado un descenso?

-Bastante bien. La competición ha estado muy reñida. El pasado año el último clasificado quedó con cero puntos y el penúltimo con cinco y nosotros hemos descendido con 19 puntos. A pesar de haber descendido creemos que hemos peleado. Tenemos la desazón de haber bajado pero estamos satisfechos porque hemos competido.

-¿Qué le faltó al equipo para mantener la categoría?

-El conjunto que acabó justo encima nuestro y los tres siguientes han sumado 22 puntos. No nos ha acompañado la plantilla, que era muy corta. Sabía que nos faltaban jugadores y estamos totalmente solos en Andalucía oriental, sin poder entrenar junto a otros equipos. Siempre estamos cortos de todo. Estoy intentando negociar más espacio de entrenamientos, ya que sin tener piscina es muy difícil afrontar una competición de esta categoría.

-Contando con el descenso, ¿es posible mantener el bloque de jugadores que ha tenido este año?

-Me consta que tendremos tres o cuatro bajas al menos. Esto, unido a las cuatro bajas, ya que uno se va de Erasmus, otro vuelve a su ciudad y otros dos se van a estudiar también fuera... Aunque estas bajas suelen ir unidas de alguna alta. Aún así, necesitamos una plantilla de quince personas de nivel y no de once, porque luego entre las lesiones y las sanciones o cualquier situación lo acabas notando en los partidos.

-Se le ve poco satisfecho con la situación del waterpolo en Granada.

-Con decir que hace cinco años que creé el club, empezamos en Segunda División Andaluza, ganamos la liga, subimos a Primera Andaluza, fuimos subcampeones de liga, luego ganamos las dos siguientes y ahora estamos en Liga Nacional... En más de veinte años que hubo waterpolo en la ciudad, con el CDU, el equipo universitario, no había pasado de ser tercero o cuarto en la Liga Andaluza. Nosotros hemos demostrado que el nivel de la competición ha subido y no sólo nos preocupamos en los resultados. Además, hemos creado una cantera de setenta chavales, algo que nunca ha existido. Este año hemos competido en cadete, infantil, alevín... Y hemos competido también con el equipo femenino. Esto es lo realmente importante de lo que estamos consiguiendo este año, en el que hemos dado minutos a niños de hasta ocho años.

-¿Cree que es un punto negativo el desconocimiento general que hay en torno al waterpolo?

-Sí, eso creo, además de la falta de apoyos. He tenido reuniones con el Ayuntamiento y con Inacua esperando no tener que mandar el proyecto a pique. Uno lo crea, lucha, nos han dado incluso el premio al mejor club... Y luego te encuentras solo. Pides apoyo y no lo hay, pides ayuda y no te la dan. Todo el mundo se centra en el fútbol o en el baloncesto. Llega un momento en el que te ves solo constantemente y simplemente espero no desanimarme.

-¿Saldrá adelante el proyecto o cree que la situación va a peor?

-Creo que puede llegar a salir adelante, pero está por ver realmente. Yo ya he plasmado mis necesidades al Ayuntamiento de Huétor Vega y a Inacua y uno me ha dicho que ni siquiera sabe si nos podrán dejar las instalaciones, pero yo he dicho que no puedo esperar a septiembre para saber si voy a tener horas de piscina o si incluso no voy a tener piscina. Tengo que empezar a entrenar y a preparar la temporada en agosto, así que tengo que empezar a planificar ahora.