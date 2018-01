"La final tiene que ser un punto de inflexión para el equipo"

Es uno de los capitanes del Covirán Granada y aún tiene en su mente la final de la Copa LEB Plata del año pasado que se vivió en el Palacio de Deportes bajo un ambiente que trajo recuerdos de antaño a no pocos aficionados al baloncesto. Carlos de Cobos, uno de los pilares del proyecto que aspira a cerrar la temporada con el ascenso a la LEB Oro, calienta motores de cara a la final de mañana que, espera, vuelva a ser otra fiesta. Es de los que asegura que con trabajo se conseguirán los objetivos.

-¿Qué tiene de especial este partido?

La Roda es un equipo muy peleón y agresivo; en el partido de liga jugado ahí nos pasó por encima"Nuestra plantilla es más amplia y pienso que de más calidad, pero hay que jugar con la misma ambición que ellos"2018 no ha empezado bien, ahora hay que corregir errores y empezar una línea ascendente"En la liga no podemos tener más baches porque el ascenso directo es un premio a la regularidad"Queda mucho, pero pienso que como equipo somos capaces de ganar todos los partidos que quedan"

-Pues sobre todo que es una final en la que está en juego un título. A todos los jugadores nos encanta este tipo de partidos y esto lo hace ya de por sí especial. Además, es en casa, en Granada, en un pabellón que estará casi lleno, así que será un partido muy bonito de jugar.

-El Covirán afronta a este encuentro tras caer derrotado en dos de sus últimos tres enfrentamientos.

-Evidentemente el año nuevo no ha empezado todo lo bien que queríamos, pero aún tenemos muchos posibilidades de muchas cosas. Ahora hay que borrar todo lo mal que hemos hecho, corregir errores y empezar una nueva línea ascendente. Y qué mejor momento que éste, en un encuentro que es difícil y a la vez muy bonito. Seguro que vamos a salir a ganarlo.

-Entonces, esta final se afronta como una oportunidad para dar un giro de cara al trascendental tramo de la temporada que hay por delante.

-Está claro que tiene que ser un punto de inflexión para el equipo, igual que cuando en la primera vuelta perdimos dos partidos seguidos, el segundo ante Murcia, y luego sumamos siete victorias. Por esto, a partir de ahora tenemos que intentar tener una buena racha y que sea lo más duradera posible.

-La Roda, equipo al que ya se han enfrentado, es el líder y llega en un gran momento.

-Llegan a este final tras sumar ocho triunfos seguidos y la verdad es que el estado anímico que tienen es espectacular. Seguro que vienen con muchas ganas e ilusión. Es un equipo muy peleón. Para mí, el encuentro más difícil que hemos tenido hasta ahora fue en La Roda, pues nos pasaron por encima. Contra Alicante no nos salió un buen partido y ante Murcia lo perdimos nosotros, pero en La Roda recuerdo que salieron con mucha más hambre y ambición. Sobre todo destacaría que es un conjunto muy agresivo. Todos los que están en la pista hacen muchas ayudas y meten muchas manos. Es un conjunto muy cerrado que sabe a lo que juega.

-Además, a priori el rival de mañana es de esos equipos que parece que no tiene nada que perder, lo que les da un plus de peligrosidad.

-Hasta ahora ha sido así. Pero a medida que va pasando la liga la presión les va a llegar al ver que son un equipo que puede luchar por el ascenso. Además, los otros equipos ya lo conocen y van a ir más duros contra ellos. Algo así nos pasa a nosotros, que cada conjunto que viene al Palacio es casi una final porque juegan en un una instalación que reúne a muchos aficionados y se motivan más. Posiblemente a ellos les pase algo parecido ahora y tendrán que lidiar con esta situación. A ver cómo lo hacen.

-¿Cuáles son las armas del Covirán ante La Roda?

-Lo principal es salir con la misma ambición y trabajo que ellos van a poner en la cancha, porque estoy seguro que van a jugar con una intensidad altísima. Nosotros tenemos que igualarla como mínimo y, si podemos, superarla. A partir de ahí, habremos dado un paso adelante porque nuestra plantilla es más amplia y pienso que tiene más calidad. Eso sí, si no salimos a su nivel no podemos competir con ellos.

-La final de la pasada edición se jugó con un ambiente excepcional. ¿Espera algo parecido para este año?

-La verdad es que el año pasado la respuesta de la afición fue espectacular, no sólo en la final de la Copa, que fue cuando fue más público hubo, sino que también en el play off fue alucinante, como en el quinto partido ante Zornotza. Incluso, el pasado fin de semana hubo bastante gente que nos animó y nos apoyó y seguro que mañana será así.

-Ya ha comprobado que en Granada hay una afición que quiere baloncesto.

-Sin duda hay que destacar la ilusión que hay por volver a la élite. Al igual que nosotros, que queremos dar un paso más en nuestras carreras, ellos hacen que este paso sea posible. Está claro que sin el apoyo de las personas no se podría hacer un equipo ambicioso que pueda ascender. La realidad es que esta masa social que nos apoya es importantísimo para nuestra club. Es increíble que en una categoría como la LEB Plata vayan cuatro mil personas al Palacio, lo que supera a veces a equipos de la ACB.

-En el plano individual, ¿cómo llega a este partido?

-He tenido un pequeño bachecillo en la puesta a punto física y he estado un poco tocado. Pero esto no es excusa y hay que jugar, esté uno al cien por cien, al noventa o al sesenta por ciento. Si va todo bien en el tiempo que falta para el partido voy a llegar en buenas condiciones. Atrás ya ha quedado la gripe y el esguince de tobillo, ya no pienso en ello, sólo en el rival.

-¿Cómo valora lo que ha hecho el Covirán hasta ahora en lo que va de temporada?

-Creo que la primera vuelta ha sido bastante buena y quitando el partido de La Roda hemos tenido opciones de ganar casi todos los partidos que hemos perdido. La derrota ante Murcia nos hizo daño y reaccionamos bien para hacer un trabajo excelente hasta el ecuador de la temporada. Sin embargo, en los tres últimos partidos hemos perdido dos y se ha complicado un poco la cosa, pero todo el mundo firmaría estar ahora a un partido de un líder que tendrá que visitar nuestra cancha. Es evidente que hace tres semanas estábamos en mejor situación para afrontar el objetivo que tenemos, que es el del ascenso directo, pero seguimos teniendo bastantes posibilidades y lucharemos por ello.

-Está claro que la final de la Copa es un pequeño paréntesis porque el objetivo sigue siendo estar el año que viene en la LEB Oro.

-Por supuesto. La final es un premio a la primera vuelta para los jugadores y la afición, pero nuestro objetivo no es otro que es ascender de forma directa y después de este partido ante La Roda tenemos que saber que hay que visitar a Morón, que es un equipo que no ha perdido en su casa. Por tanto, tenemos que luchar hasta el final.

-¿Además de los rivales el principal 'enemigo' puede ser el propio equipo en la lucha por la primera plaza?

-Creo que no hemos pecado de exceso de confianza en ningún encuentro pero sí es cierto que algunos partidos nos han salido mal ante contrincantes que de pronto han tenido un porcentaje inusitado en el acierto de tiro, como fue el caso del Martorell, que no tiene un lanzamiento de larga distancia excelente pero que ante nosotros nos hizo mucho daño. Por esto pienso que nuestros rivales son los demás equipos y que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque así llegarán los resultados.

-El Covirán, al igual que ha tenido baches también ha demostrado que es capaz de lo mejor, pero para estar en lo alto de aquí hasta el final hace falta una gran regularidad.

-Exacto. Lo que no puede haber ya es más baches porque el ascenso directo lo que premia es la regularidad. Hemos tenido dos pequeños baches y esperemos que en los doce partidos que quedan estemos en una línea ascendente que hay que mantener hasta final del mes de abril.

-¿Es optimista de cara a la final de la Copa?

-Siempre. Hay que respetar al rival pero siempre confío en que lo vamos a hacer bien y nos vamos a llevar el título.

-¿También lo es de cara a la competición regular?

-Por supuesto. Queda mucho por delante pero sí que pienso que como equipo somos capaces de ganar todos los partidos que quedan. Si hacemos esto estaríamos ascendidos. Hay que luchar por esto, trabajar por esto y quien no crea en esto no lo queremos en el equipo. Creo que desde dentro del club, todos los jugadores y el cuerpo técnico pensamos que lo podemos hacer y ojalá sea así.