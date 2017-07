Las obras del AVE en Puente Quebrada comprometen los plazos de Fomento

Las obras del AVE a su paso por Loja siguen poniendo una interrogante a los plazos del Ministerio de Fomento que fijan el próximo noviembre como la fecha en la que acabarán los trabajos para la llegada de la alta velocidad a Granada. La adaptación de la línea del siglo XIX a los trenes del AVE tiene su último parte de incidencias en el viaducto de Puente Quebrada, el mismo espacio en el que, hace apenas un mes, el diputado socialista Gregorio Cámara denunció in situ el "parcheo" de este tramo. Ahora, las obras vuelven a estar paradas después de que la empresa adjudicataria de las obras, Dragados y Tecsa, pida aumentar el presupuesto de licitación de 23 millones de euros en casi un 20% para reforzar los viaductos de este tramo. "Los pilares del puente Quebrada, que datan de 1874, siguen sosteniendo y van a sostener el tren de Alta Velocidad del siglo XXI que se supone tiene que llegar a Granada en el primer trimestre de 2018 si el PP lo quiere, algo que no va a ocurrir según estamos comprobando", denuncia el parlamentario andaluz Miguel Castellano (PSOE), que incide en que los estribos que hay en los extremos del viaducto son de la misma fecha y están hechos de sillares de caliza que se han reforzado con hierros para que soporten la carga. "El Gobierno oculta información a la ciudadanía sin dar a conocer el proyecto de seguridad y las obras en este tramo tienen un plazo de cuatro meses, con lo que están en el aire los plazos dados por Fomento", recalca el parlamentario, que pone también el foco en las "posibles" afecciones al acuífero de la zona tras la aparición de agua presuntamente contaminada en algunos sondeos realizados en el túnel de San Francisco.

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, también se refirió a los 27 kilómetros de las obras del AVE a su paso por Loja para alertar sobre el posible retraso que puede ocasionar esta nueva incidencia administrativa en los trabajos que ya de por sí "van muy lentos". Una cuestión, subraya, que también influirá en el aislamiento ferroviario que padece la provincia desde hace 841 días. "Esto nos hace pensar que las obras del AVE no van a estar acabadas el próximo mes de noviembre como anunció el ministro de Fomento", incidió, puesto que en el caso de que se autorice "la operación de chapa y pintura que no compartimos serán necesarios cuatro meses para su ejecución". La dirigente socialista detalló que un viaducto como el de Puente Quebrada, que se construyó hace dos siglos, "no puede soportar el paso del AVE con plenas garantías" por lo que calificó de "barbaridad" su reforma para el tránsito de trenes que "no podrán alcanzar la velocidad idónea".