El tren Al-Ándalus regresará a Granada el 26 de abril por la vía 'cerrada' de Moreda

El domingo, cuando Granada se manifestó por los tres años de aislamiento ferroviario, el único tren que se encendió en la provincia fue la locomotora Baldwin, el vapor que aparece en Indiana Jones y la última cruzada y que volvió a echar humo con motivo de la inauguración de una exposición. Y a partir del 26 de abril, otro vagón de lujo, el Al-Ándalus, volverá a saltarse el 'sitio ferroviario' para hacer escala en Granada entrando por la vía de Moreda, cuando la apertura de esta vía para la vuelta de los trenes convencionales fue una de las grandes reivindicaciones de la manifestación del pasado domingo contra los tres años sin trenes que conmemoró Granada. Renfe ya ha publicado en su web el calendario para 2018 del tren de lujo Al-Ándalus, que cuesta 4.500 euros por siete días de recorrido y que saldrá de Sevilla con destino Granada los días 23 y 30 de abril; 14, 21, 28 de mayo; 10, 17, 24 de septiembre; y 8, 15 y 22 de octubre. Con este cronograma, el tren de lujo y sus pudientes pasajeros llegarán a Granada el 26 de abril procedentes de Ronda para demostrar que la reconexión ferroviaria no depende en exclusiva de la puesta en marcha del AVE y que podría realizarse en cualquier momento.

Y con la resaca de una concentración que despertó a la ciudad de su letargo para congregar a más de 4.000 personas, el presidente de la Diputación, José Entrena, volvió a reiterar sus dudas sobre el tramo de la línea de alta velocidad a su paso por Loja, en una única vía y atravesando el túnel de San Francisco construido en el siglo XIX y que apenas deja 65 centímetros entre el convoy y las paredes de hormigón que han estrechado aún más este tramo.

Entrena volvió a poner un interrogante sobre este tramo después de consultar con un ingeniero de caminos experto en infraestructuras ferroviarias que le trasladó sus dudas de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria acabe dando su aprobación a una vía que ha adaptado la infraestructura del siglo XIX para evitar los más de 300 millones de inversión que requiere la Variante de Loja. "La alta velocidad está pendiente de cuestiones como si el túnel del AVE es seguro o no", afirmó Entrena, que subrayó que su intención no es ha señalado que su intención no es "generar alarma" con una cuestión que genera "miedo e incertidumbre", sino "reivindicar transparencia" al Ministerio de Fomento sobre los trabajos de seguridad en la línea del AVE en base a los datos que le trasladan los técnicos. "El Gobierno no está respetando a la provincia, que representa a casi un millón de ciudadanos de este país", denunció el presidente de la Diputación, que reclamó que la comisión de seguimiento de las obras del AVE se reúna al menos una vez al mes para poner luz y taquígrafos a la evolución de las pruebas. "El ministro de Fomento [Íñigo de la Serna] no tiene que venir mensualmente a Granada, pero sí es necesario que su departamento informe sobre cómo va evolucionando el trabajo para la recuperación de las conexiones por tren con los principales destinos, después de más de tres años", continuó el presidente de la institución provincial después de que la última visita de Íñigo de la Serna a Granada se remonte a febrero de 2017, exceptuando el encuentro en Antequera para dar por finalizado el periodo de obras en la línea.

Y pese a que el presidente de la Diputación reconoció que las manifestaciones por el AVE no alcanzan el nivel de movilización de otras mareas, adelantó que si el Ministerio de Fomento no responde a estas demandas se seguirán planteando actos reivindicativos y otro tipo de acciones desde la Mesa del Ferrocarril. Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, insistió en el "apagón informativo" que a su juicio está llevando a cabo Fomento sobre el desarrollo de las obras. En todo caso, la única visita prevista es la del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que desde el PP aseguran que estará en Granada antes de fin de año para inaugurar el AVE.