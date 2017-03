Alarma por el aumento de perros y gatos abandonados en las calles

Colectivos animalistas como Conciencia Animal Granada han emprendido una recogida de firmas para que el Ayuntamiento de Granada recupere el servicio de recogida de animales abandonados que operaba hasta hace alrededor de un mes en la capital. A través de una petición en la plataforma Change.org, el colectivo ha solicitado a la capital que busque soluciones a esta situación. "Esto es una vergüenza. El Ayuntamiento ha quitado o rechazado renovar la recogida de animales. Llevamos así más de diez días y nadie hace nada", critica el colectivo que también pide la vuelta de la empresa incluyendo el sacrificio cero en las perreras.

"Hay cuatro llamadas diarias según nos ha comunicado la Policía", denuncian también desde esta plataforma a través de la cual han logrado más de 800 firmas. "Si esto no se arregla vamos a estar rodeados de animales abandonados y sin poder ayudarles. No podemos permitir esto. Los animales también tienen derechos", remarcaron.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, reconoció ayer que ha finalizado el contrato con la empresa Athisa. Según explicó, el Ayuntamiento tenía su propio servicio de recogida de animales gracias a dos funcionarios que trabajaban como laceros. Sin embargo, en algún momento, el anterior equipo de gobierno decidió sacar a concurso este servicio. Cuando el PSOE llegó al gobierno estaba a punto de caducar la concesión y se le hizo, para mantener la prestación, un contrato menor a una empresa para que pudiera prestarlo. Ahora ha caducado y no se puede renovar. "Está pendiente de adjudicación", explicó Fernández Madrid que garantiza que mientras tanto Athisa está prestando un servicio con labores de recogida de animales aunque está caducado el contrato. Además, y respecto a los posibles casos de voluntarios que estos días recojan a algún animal de la calle, el edil explicó que la Policía Local ha ordenado no denunciarlos si, por ejemplo, no los llevan atados o con el bozal tal y como exige la ordenanza animal. "Si dicen que han recogido al perro porque estaba abandonado la policía tiene instrucciones de no sancionar". El concejal avanzó que el Ayuntamiento está trabajando para avanzar hacia el sacrificio cero alargando los plazos para la adopción o mediante la entrega a refugios. Todo esto se está consensuando con un grupo de trabajo.