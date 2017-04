El Albaicín presume de "músculo artesanal"

La artesanía es una de las actividades comerciales más antiguas que existen. En una época en que todos los productos parecen estar fabricados en serie, la manufactura humana cobra una especial distinción. El tiempo y la dedicación son los principales sellos de calidad de estos productos. Coincidiendo con los Días Europeos de la Artesanía, el Centro Albaicín acogió ayer la inauguración de la Feria de Artesanía de Granada. Una muestra con obras de los distintos artesanos afincados en nuestra localidad.

Bisutería, juguetería, talla en madera o marroquinería son sólo algunas de las modalidades que se pueden contemplar expuestas en los mostradores de estos artesanos. Sin embargo, de entre todas las ramas de la artesanía, la provincia de Granada brilla fundamentalmente por dos: la alfarería y la confección de guitarras.

A la muestra de artesanos acudieron la delegada de la Junta de Andalucía, Sandra García, y el delegado de Economía y Empleo, Juan José Martín Arcos. Ambos realizaron un rápido recorrido por toda la colección para saludar a los artesanos allí presentes e intercambiar algunas palabras. Después de este encuentro tuvo lugar la entrega de las cartas de maestro artesano a cuatro de ellos. Para la obtención de uno de estas certificaciones, los artesanos deben acreditar una trayectoria profesional de no menos de 15 años.

Los cuatro premiados son el taraceador Jesús Molero Sabador, el alfarero Blas Emilio Casares Barbero, el restaurador musical José María Leonés Fernández y el juguetero y ebanista Francisco José Muñoz Tellez. Este último mostró su apoyo a su compañera de trabajo, a la que invitó a subir al escenario para compartir su triunfo y quiso agradecer especialmente al gremio de artesanos que lo hubieran propuesto para dicho reconocimiento.

Martín Arcos quiso sacar pecho sobre nuestro "músculo artesanal" y felicitar a los artesanos por mantener unas tradiciones que forman parte de nuestra cultura. También destacó la importante colaboración conjunta entre los miembros del gremio, que ha permitido la presencia en esta edición de algunos proyectos artesanales que empezaron a fraguarse en la edición del año pasado.

Por su parte, Sandra García recordó que la artesanía no es sólo una cuestión de tradición y que va ligada a un continuo proceso de innovación en las técnicas. La delegada quiso visibilizar la labor de todos aquellos artesanos anónimos que no están inscritos como tales, animándoles a que se atrevan a dar el paso. Al igual que el delegado de Economía y Empleo, que dirigió unas palabras de agradecimiento a la federación y las organizaciones de artesanos de la ciudad, "sin cuya organización no sería posible esta colaboración dentro delcolectivo".

Granada es una de las ciudades con una de las mayores concentraciones de artesanos, con un total de 198 de los 1.348 de toda Andalucía. El Centro Albaycín será el edificio principal donde se celebrarán los actos centrales de esta feria, aunque en colaboración con el Ayuntamiento se vienen proyectado actividades y una ruta económica que se extenderá por varios lugares de Granada como la plaza de Isabel la Católica, Monachil o la Alpujarra.

Entre las actividades previstas se encuentran varias exposiciones así como diversos talleres destinados a niños y adultos. Las jornadas tienen lugar a nivel internacional en 19 países europeos, y en Granada se llevan celebrando desde el año 2012. Esta Feria de la Artesanía se prolongará todo el fin de semana hasta las 14:00 horas de este domingo.