Cáncer: 5.550 casos nuevos al año con más incidencia en los hombres

El tipo de cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres es el de piel no melanoma, con 754 casos nuevos al año en hombres (2.262 acumulados de 2011 a 2013) y 661 en mujeres (1.982 en el último trienio analizado). Después, según el sexo se diversifican los cánceres más frecuentes. En el caso de los hombres, al de piel no melanoma le sigue como el segundo con más incidencia el de próstata (1.422 casos de 2011 a 2013, lo que supone una media de 474 nuevos al año); el de colon-recto (1.020 casos, 340 al año); y el de pulmón (992, con 331 anuales). Respecto a las mujeres, lidera el de piel no melanoma y después el de mama, con 1.397 casos de 2011 a 2013, lo que supone 466 al año. Le siguen el de colon-recto (666 en tres años, con 222 anuales); y el de cuerpo uterino (353 acumulados en tres años y 118 anuales). Esto hace que 1 de cada 11 hombres residentes en Granada desarrollará cáncer de próstata antes de los 75 años y 1 de cada 15 mujeres desarrollará cáncer de mama.

Más de un tercio de los casos se pueden prevenir con vida saludable

Con las proyecciones realizadas a 2017 en función de los casos registrados, en Granada la incidencia del cáncer va al alza. Y esto no sólo es por el envejecimiento de la población. Según la directora del Registro de Cáncer de Granada, María José Sánchez, "cuando hablamos de datos de tendencias y nos comparamos con otras poblaciones hay que ajustar siempre por edad. Pero a pesar de ello, debe haber otros factores que den respuesta a la pregunta sobre las causas del incremento y no es sólo el envejecimiento", explicó. Con todo, hay un dato positivo y es la supervivencia a 5 años, que "aumenta para la mayoría de los cánceres, no solo por las mejoras en el diagnóstico, sino también por la mejora en la accesibilidad al sistema sanitario y mejores tratamientos". Según los estudios, "más de un tercio de los casos de cáncer se pueden prevenir con un estilo de vida saludable. Con no fumar, no beber o limitar el consumo de alcohol, llevar una dieta saludable, evitar la obesidad y hacer ejercicio físico se evitarían más de un tercio de los casos". Porque las causas genéticas están detrás únicamente del 5%-10% de los casos y el 90-95% del cáncer responde a causas ambientales, por lo que "la prevención primaria es muy importante", matizó la experta.