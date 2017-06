El Departamento de Psiquiatría respalda al profesor acusado de homofobia

El consejo de Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada celebró ayer una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día: el apoyo al director del departamento, Manuel Gurpegui, ante las acusaciones surgidas hace unos días por parte de un grupo de alumnos que lo acusaban de homofobia y de emitir en sus clases mensajes y afirmaciones que incitan, entre otras cuestiones, el odio al colectivo LGTB.

Dicha reunión, convocada por el propio Gurpegui, que se ausentó de la misma por ser protagonista del punto a tratar, terminó con el apoyo de 6 de los 7 asistentes a remitir a los órganos de dirección un documento de apoyo al docente en contra de los carteles "claramente ofensivos" que aparecieron en la facultad y las acusaciones "injuriosas" contra él, alavando sus "cualidades y actitudes". Sólo hubo un voto contrario, el del profesor Antonio Higueras, que registró un documento en el que argumentaba su voto en contra y se ponía a disposición de los alumnos. Higueras se desmarcó del pronunciamiento de amparo al profesor Gurpegui y pidió disculpas a los alumnos ofendidos, a los que dio su firme apoyo.

Y es que en la reunión ni el docente aprovechó para explicar la situación ni se debatió la necesidad o no de revisar la docencia y los mensajes acusatorios no sólo por el grupo "Los 300 contra Gurpegui" sino por la Delegación de Estudiantes de Medicina, que no comparte las formas pero sí el fondo del asunto e incluso advirtió de que existían más casos y que se investigara. La Universidad abrió de hecho investigación tras conocer los hechos, que aún está a la espera de resolverse.

Según los alumnos, en sus clases había mensajes contra la diversidad sexual o el uso del preservativo, entre otras cuestiones.