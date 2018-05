Educación prevé reducir unidades escolares por la caída de la natalidad

"Se reajustará todo lo que se tenga que reajustar". La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, adelantó ayer en Granada que, a pesar de que todavía no se ha cerrado el procedimiento de escolarización para el próximo curso 2018/2019, "son 9.000 niños menos" en toda Andalucía los que se incorporan al sistema educativo y, por lo tanto "es probable que haya un descenso de unidades". Gaya realizó estas declaraciones en la entrega de los Premios Anuales a la promoción de la Cultura de la Plaz y la Convivencia Escolar de este curso, ayer en el Parque de las Ciencias. Sobre el descenso de unidades, Gaya reiteró que "es cierto que somos muy cuidadosos a la hora de tener que eliminar una unidad, porque lo que no queremos bajo ningún concepto es hacer peligrar la continuidad de un centro educativo". En el caso de Granada, es probable que varias unidades desaparezcan por no tener demanda suficiente. Según fuentes de Educación, este descenso de unidades se centraría en la capital granadina.

"Todavía no está cerrado el proceso, ni mucho menos. Muchas veces las peticiones ni siquiera se corresponden luego con la demanda real, con la matriculación de los centros educativos", insistió la consejera de Educación. El pasado día 22 de mayo se publicaron las listas de reubicaciones para el alumnado que no había obtenido plaza en el centro elegido como prioritario y el próximo día 1 comenzará el proceso de matrícula, que se prolongará hasta el viernes 8 de junio.

Según CSIF, desde 2011 se "han destruido más de 184 unidades en Infantil"

Para el próximo curso escolar, la Delegación de Educación en Granada ofertó durante el procedimiento de solicitud de plaza 11.375 puestos escolares para niños de 3 años, que el próximo 10 de septiembre se incorporarán al primer curso del segundo ciclo de Infantil. Este número es ligeramente superior al del curso anterior (11.350) y obedece al mínimo repunte en la natalidad que se registró en el año 2015 con respecto a 2014: 8.606 bebés vinieron al mundo en 2015 en la provincia de Granada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El cierre de unidades en centros educativos ha sido uno de los principales motivos de crítica de los colectivos sindicales hacia la Junta. Recientemente, CSIF Granada denunció "la continua pérdida de unidades y de profesorado en la enseñanza pública granadina curso tras curso". Según los cálculos de CSIF, "en la provincia se han destruido más de 184 unidades de Educación Infantil desde el año 2011 y más de 288 docentes en dicha etapa educativa", lo que muestra "los efectos devastadores no solo para la calidad sino también para las plantillas de la educación pública que se han visto minoradas", tal como señala la responsable del sector de Educación de CSIF Granada, Victoria Pineda.

Desde Educación siempre se ha recurrido a la necesidad de ajustar la oferta a la demanda de las familias. Los últimos años han estado marcados por un notable descenso en la natalidad -un fenómeno que no sólo se da en Granada-. Ante esta explicación, desde los sindicatos y otras entidades, como Escuelas Católicas, se ha pedido a Educación que ese descenso en la natalidad repercuta en una menor ratio de alumnos por clase. Actualmente, en Infantil y Primaria el máximo es de 25 alumnos por unidad.