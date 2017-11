Granada abre una consulta pionera para Síndrome de Down adultos

"En la unidad son el centro, sujetos de hecho y de derecho"

La presidenta de la Asociación GranaDown, Pilar López Garrido, ha sido artífice desde el principio de la apertura de esta consulta ya que pretendía solucionar la carencia de atención en la edad adulta. "Mientras son niños el pediatra a través de su consulta y el programa de niño sano los llevan, pero no en los adultos no estaba institucionalizada la atención", explica López. Por tanto, desde que se consiguió abrir esta unidad hace un año y medio aproximadamente, la acogida no ha podido ser mejor. "Las familias están muy contentas porque además sabemos la presión asistencial que hay en los hospitales. Pero en la encuesta de satisfacción que hemos realizado están encantadas. En esa unidad las personas con Síndrome de Down adultas son el centro, son sujetos de hecho y de derecho, ya que muchas veces se cae en el equívoco de tratarlos como a niños siempre dependientes de lo que digan los padres", explicó la presidenta de la asociación. Para López, la existencia de esta unidad es además un beneficio sanitario importante ya que permite mejorar la prevención de patologías con mayor incidencia en las personas con Síndrome de Down, destacando por ejemplo, por la preocupación en los últimos años, el alzheimer. Y es que estas personas cada vez viven más y por tanto hay que estudiar efectos de patologías que antes no se llegaban a dar. "Ahora pueden llegar fácilmente a los 60 o 70 años y nos preocupa su envejecimiento por la relación del Síndrome de Down con el Alzheimer", dijo López. La asociación anima a familias interesadas a canalizar las citas en la unidad a través de GranaDown.