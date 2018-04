Granada cuenta con tres alergólogos cuando por su ratio debería tener 18

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Granada por su volumen de población debería contar con 18 alergólogos. En cambio, solamente prestan ese servicio tres especialistas y un cuarto que sirve como refuerzo puntual. En total y según la recomendación que hace la OMS desde 1980, en Granada provincia faltan 15 facultativos de esta cartera ya que la 'norma' de esta institución reza que debe existir uno de estos especialistas por cada 50.000 habitantes.

Los datos aportados por el Sindicato Médico de Granada revelan un agravio comparativo con el resto de provincias andaluzas en el que Granada, con tres especialistas, se significa como el territorio con el menor número de alergólogos de la comunidad.

La lista de espera en esta especialidad llega a superar los tres años

Frente al dato granadino, que lleva más de una década enquistado, según el sindicato, aparece en primer lugar la provincia de Sevilla, que cuenta con 15 alergólogos. Le sigue Málaga con 12; Cádiz con 7; Jaén con 6; Córdoba con 5 y Almería y Huelva con 4 cada uno.

Algo que llama la atención es la diferencia de número entre provincias con menor población como Jaén (648.250 habitantes) o Huelva (519.596), respecto a Granada (915.392).

De hecho, también a nivel nacional, Andalucía se sitúa como una de las zonas con menor número de especialistas en alergias. Un ejemplo es la fronteriza Región de Murcia que cuenta con 27 de estos profesionales y 1,4 millones de habitantes, mientras que en toda Andalucía (casi 8,4 millones de habitantes) se cuenta con 56. Castilla La Mancha, también limítrofe, tiene según el sindicato, un total de 28 médicos de esta especialidad.

Este déficit, como sucede en varias carteras de la sanidad granadina, produce listas de espera que superan los tres años, según los datos ofrecidos por el Sindicato Médico. Esta cifra es sustancialmente mayor al resto de tiempos de espera de otras especialidades que llegan a alcanzar los 18 meses.

En Granada existen 200.000 personas que padecen algún tipo de alergia -corresponde al 25 o 30% de la población- y los tres especialistas con los que se cuenta -más uno eventual- se encuentran en la unidad de Alergología de referencia provincial de Granada del Hospital del Campus. Según el SAS, esto no produce saturación ya que "desde Atención Primaria se atiende el mayor volumen de pacientes alérgicos". Los médicos de cabecera y los pediatras llevan a cabo, "con garantías de calidad y formación, el control y seguimiento de la mayoría de los pacientes con alergia". Aunque los médicos de Atención Primaria no sean especialistas en esas patologías.

Desde el Sindicato Médico además denuncian otro problema: el incumplimiento de uno de los puntos del documento firmado antes de la desfusión y que fue avalado en Mesa Sectorial.

Francisco Cantalejo, presidente de este sindicato, explica que en el acuerdo de desfusión entre el SAS y los distintos sindicatos aparecía la especialidad de Alergología en el Virgen de las Nieves, "ya que era un tema que la dirección de este centro había luchado a capa y espada", y aunque antes no existía, "debería implantarse a partir de la desfusión". La principal razón es que en un hospital como el Virgen de las Nieves "no parecía lógico que no tuviera una especialidad de estas caractéristicas". El citado documento, que llegó a Mesa Sectorial donde se avaló la cartera de servicios que tendrían las dos áreas hospitalarias, contemplaba, continúa Cantalejo, que la desfusión "conllevaba que todas las especialidades que existían previamente en los dos centros se mantuvieran", y que entre ellas apareceriera Alergología en el Virgen de las Nieves.

Según denuncian la realidad es otra. El Virgen de las Nieves no cuenta con esa cartera sino que la unidad de Alergología de referencia provincial de Granada se ubica en el Hospital Campus. Por lo que, como indica Cantalejo, se está incumpliendo la cartera de servicios que fue pactada, hecho que hace al presidente del Sindicato Médico afirmar "que la desfusión no ha acabado si no que comenzó en ese momento". Otras de las denuncias de Cantalejo relacionadas con Alergología es que éste área no cuenta con estructura de servicio, o sea, no tiene "ni jefe de sección ni jefe de servicio".