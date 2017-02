Granada reivindica en la calle sus conexiones ferroviarias

Más de 15.000 personas, según la Policía Local, han salido a las calles de Granada para reivindicar la recuperación de las conexiones ferroviarias. Al grito de "Ministro, escucha, Granada está en la lucha", han recorrido el tramo que discurre entre la estación de ferrocarril y Puerta Real. A la altura de Reyes Católicos los asistentes, quienes lucían pancartas y globos amarillos, han exigido el soterramiento del AVE en su entrada a la capital para acabar con el muro de la "vergüenza" que divide al barrio de La Chana.

La manifestación ha contado con la participación de representantes de distinto signo político salvo del PP.

El alcalde, Paco Cuenca, ha justificado su ausencia a través de un comentario en las redes sociales. "Hoy Granada dice no al aislamiento ferroviario. Hay que exigir la reapertura de la vía de Moreda. Me he situado al frente de la causa, a vecinos y vecinas de Chana y Rosaleda desde el primer día. Hoy no voy a permitir que usen al alcalde para restar fuerza a una lucha necesaria. 650 días aislados por tren".