"El Nevada deja un millón de euros al año sólo en impuestos"

-esta semana se celebra el aniversario de la inauguración del Nevada Shopping y el Metro lleva ya dos meses circulando. ¿Tiene datos del impacto económico que han tenido en Armilla?

-Ha sido un año muy especial. El Nevada, después de años de proyectos, peleas, juicios e inconvenientes, ha visto la luz y el funcionamiento está siendo óptimo. Desde luego no está generando esos problemas de tráfico que auguraba el PP, que decía que iba a ser necesario entrar en Armilla en helicóptero. Es cierto que existía preocupación, pero tomamos incluso más medidas de las necesarias.

Las compras de Melilla, que son de un poder adquisitivo importante, se han focalizado en el Nevada"Es Hospital del PTS ha sido fundamental, es uno de los más punteros que existen en España"

-¿Qué medidas se podrían haber ahorrado?

-Los nuevos accesos que se construyeron tienen una utilización entre media y baja, la gente sigue entrando por los accesos normales.

-¿Hay soluciones para el atasco que se produce en la rotonda del PTS?

-La Junta comienza en marzo una obra para conectar la salida del nudo de Ogíjares con la Autovía, con lo que las personas que salgan del PTS no tendrán que entrar en esa rotonda elíptica. El paso peatonal y en bicicleta para pasar de un lado a otro de la autovía es otra de las actuaciones que llevará a cabo la Junta con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

-¿Recuerda cuando el juez Del Arco, que paralizó las obras del Nevada, calificó el centro como un "leviatán de hormigón"?

-Está hablando con un alcalde que es poco usuario de los centros comerciales, me gusta más moverme por el centro de las ciudades. Los centros comerciales se han convertido en grandes espacios de convivencia, nos guste más o menos. Me sorprendo cuando hay gente que me dice que viene de Sevilla al Nevada. Las compras de Melilla, que son de un poder adquisitivo importante, se han focalizado en el Nevada.

-¿Tiene datos concretos del impacto que ha supuesto?

-Ha tenido una gran repercusión en el empleo. Sólo en impuestos directos genera en torno a un millón de euros. Hablamos de un Ayuntamiento que tiene 22 millones de presupuesto, con lo que la repercusión es muy alta. Es verdad que también genera un incremento de gastos en servicios y seguridad, pero sigue siendo un impacto más que favorable. Lo curioso es que se habla del Nevada y del Metro, pero hay otro proyecto, el hospital del PTS, que está pasando inadvertido cuando ha sido la gran apuesta de la Junta en la provincia. El hospital está ubicado al 99% en Granada, pero la influencia en Armilla ha sido tremenda. Sin entrar en los movimientos ciudadanos, porque cuando se manifiesta tanta gente alguna razón tendrá, creo que no valoramos que tenemos uno de los hospitales más punteros de España.

-¿Ha subido el metro cuadrado en Armilla en los últimos meses?

-Una barbaridad, nos hemos quedado sin alquileres y casi sin viviendas por el efecto del hospital, el Metro y el Nevada. Pero nos preocupa que vecinos de Armilla tengan que irse a otra localidad. La demanda de vivienda de los trabajadores del hospital y del Nevada es muy importante porque nunca hemos concentrado proyectos empresariales de tanta envergadura. Armilla no tiene posibilidades de crecimiento, sólo los terrenos que quedan junto al Nevada. Está claro que nunca vamos a ser un municipio de más de 30.000 habitantes. Tampoco lo queremos, el objetivo es vivir bien, dar buenos servicios y que haya trabajo.

-En cuanto al Metro, y dejando de lado los diez años que se ha tardado en ejecutar el proyecto, ¿le ha sorprendido la rápida aceptación de los ciudadanos?

-Pocos alcaldes han apostado tanto por el Metro como yo. No tanto en el PP, aún recuerdo cuando Sebastián Pérez venía con Antonio Ayllón a hacerse fotos en una esquina del Nevada. Tienen que reconocer que se han equivocado, lo que hacen de manera implícita cuando el alcalde de Churriana reclama que el Metro llegue a su localidad.

-¿Puede Armilla reforzar aún más el uso del Metro en sus ciudadanos?

-Hay que complementarlo con otros medios de transporte como la bicicleta. En Armilla estamos en 2,6 vehículos por vivienda, lo que es insostenible a todos los niveles. Por eso estamos estudiando además poner lanzaderas que conecten el Metro con los barrios más alejados de Armilla.

-¿La visión metropolitana del actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca, difiere de la de su antecesor José Torres Hurtado?

-Más del 60% de las personas que viven en Armilla han nacido en Granada. Torres Hurtado ha sido el gran problema para la configuración metropolitana, pensaba que la gente de los pueblos sólo ocasionaba molestias. No concebía que Granada se hace importante en el contexto nacional con su Área Metropolitana, que existe desde el punto de vista económica y desde la conciencia de los ciudadanos. Sólo falta que las administraciones le demos esa estructura necesaria.

-Hace 15 años la primer pregunta hubiera sido sobre la Feria de Muestras. ¿En qué momento se encuentra?

-Hubo momentos de mucha debilidad y llegó a peligrar la Feria de Muestras. Este momento pasó, pero necesitamos ayuda económica porque la gestionamos solos con mucho trabajo. El calendario es tremendo, funciona muy bien y no paramos de desarrollar nuevas ferias que tienen un potencial magnífico en todos los sectores. Había dudas sobre el futuro de los terrenos donde se ubica la Feria de Muestras, que son los mejores de la provincia, pero el Ayuntamiento de Armilla los ha blindado, aunque podríamos darle otros usos. El Ayuntamiento aporta 150.000 euros anuales y se hace cargo de la gestión.

-Acaba de ser absuelto por el caso de las obras de la rotonda bajo la A-44. ¿Siente una punzada cuando pasa por la Avenida Fernando de los Ríos?

-Ha sido un proceso excesivamente largo. El PP empezó a ponerme denuncias siendo delegado de Medio Ambiente, cuando intuyó que podía optar a la Alcaldía de Armilla. Ha sido más duro en lo personal que en lo político, porque los vecinos siguen confiando en mi honradez. Te queda la rabia de que se utilicen esos métodos para hacer política, pero el ciudadano sabe valorar el trabajo de unos y otros y el PP de Antonio Ayllón nunca ha estado en Armilla a unos niveles tan bajos. Antonio Ayllón tiene que dimitir, igual que yo lo hubiera hecho en caso de ser condenado.

-¿Es equiparable a su juicio la imputación de los ocho concejales del PP en el caso Serrallo con la de los ediles de Armilla que fueron exculpados del caso Nevada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

-Puede haber similitudes, claro que sí. Pero lo mismo que en el caso Nevada quedó acreditado que no hubo enriquecimiento por parte de los concejales, en el caso Serrallo y en el Nazarí se están conociendo cosas feas. Es curioso que los que pusieron en duda la legalidad del Nevada se vean ahora en esta situación. Hay que ser intransigentes con la corrupción política. Pero cuidado, porque hay quien utiliza esta teoría para quitarse a rivales de en medio poniendo denuncias a diestro y siniestro. Hay que diferenciar la denuncia política de las investigaciones de la justicia, sobre todo cuando hay evidencias de delitos flagrantes.

-¿Va a repetir en las próximas elecciones?

-Aún no lo sé, tendré que consultarlo con la familia.

-La agrupación de Armilla fue uno de los baluartes de la candidatura de Noel López a la Secretaría General del PSOE. ¿Ha habido integración en la Ejecutiva de José Entrena?

-Estos procesos internos son muy duros, así lo manifesté el pasado lunes en la reunión que mantuvimos con Susana Díaz. Pepe tiene el reto de compaginar la presidencia de la Diputación con la Secretaría General, además de integrar a ese sector que encabezó Noel. Creo que se están dando pasos adecuados, pero tiene que hacerlo rápido porque no podemos estar pendientes de nuestros problemas internos. Ha entrado gente joven en el partido, aposté claramente por Noel y por Susana Díaz, pero después cerramos filas en torno a la persona elegida. Todos estamos con Pepe.