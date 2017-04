Nueva hoja de ruta de la 'desfusión', ahora para los profesionales

La Mesa Sectorial de Sanidad rubricó ayer el acuerdo que fijará los criterios por los que se volverá a mover al personal de los hospitales cuando se ejecute la orden de 'desfusión'. Un proceso que obligará en un primer momento a definir número de efectivos que tendrá cada servicio y su ubicación para después activar la movilidad de los profesionales, que quedarán adscritos a uno de los hospitales de referencia: el Virgen de las Nieves y el Campus.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, incluye el acuerdo del SAS y de los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CSIF y Faspi (Sindicato Andaluz de Funcionarios y Sindicato Médico) del marco que en el que tiene que desarrollarse la redistribución, un asunto que preocupa sobremanera a los profesionales, que dudan sobre dónde trabajarán, si volverán a su antiguo hospital, a otro servicio...

En el acuerdo se fija que las medidas de reordenación de personal se desarrollarán "una vez delimitadas las carteras de servicios y cuantificado en cada uno de los hospitales el número de efectivos por servicio, categoría y unidad de cada una de las áreas hospitalarias" de acuerdo con las existentes antes de la orden de fusión de noviembre de 2014. Además, se incide en que "todas las situaciones han de ser tratadas por igual" y con garantías "atendiendo en primer lugar a la voluntariedad del personal afectado y, subsidiariamente en caso de exceso o defecto de solicitudes voluntarias para cubrir las necesidades de las respectivas plantillas, con arreglo al procedimiento que se pacte en Mesa Sectorial".

Como también incluía el preacuerdo, estas adscripciones "en ningún caso conllevarán menoscabo alguno en las condiciones esenciales de trabajo y económicas" de los profesionales.

Dada la complejidad de la situación, el número de profesionales afectados y el trabajo también de 'desfusión' y traslado de unidades, se acuerda que el desarrollo del proceso de redistribución del personal debe ser "extraordinariamente sencillo" para poder garantizar los plazos previstos en la orden de 'desfusión' de 27 de febrero. "Por ello solo se deben considerar los servicios prestados como personal estatutario en el SNS en la misma categoría".

Para la redistribución, la Mesa Sectorial elaborará los criterios a emplear en base a este acuerdo para la adscripción de los trabajadores a uno de los hospitales de referencia: Virgen de las Nieves y Campus. La transparencia será clave, por lo que se crearán dos comisiones de seguimiento entre la administración sanitaria y los sindicatos, una a nivel local y otra central para interpretar y resolver las dudas que surjan.

El acuerdo incluye también que debe garantizarse la equidad en el trato. Así, "para aquellos trabajadores que vieron modificado unilateralmente el centro donde habitualmente prestaban sus servicios y demanden incorporarse nuevamente al mismo, los criterios empleados han de garantizar de forma prioritaria el acceso o la asignación, según proceda, al puesto que desempeñaban con anterioridad a la entrada en vigor de la orden hoy derogada". Es decir, que cada trabajador tendrá prioridad de volver a su anterior hospital.

Lo que incluye de nuevo respecto al preacuerdo es dos fases más en las que se podránescoger vacantes, algo no contemplado, medida no aplicable a los médicos, que no pueden escoger ya que van con su servicio, pero sí para el resto de personal y categorías. Así, antes la intención era que todos los profesionales volvieran a su anterior centro y servicio (para lo que tienen preferencia) y ahora se abren más posibilidades siempre que haya vacantes.

Y todo garantizando los plazos, por lo que las solicitudes se realizarán de forma telemática en la aplicación DMSAS y se irán resolviendo por hospitales, centros, servicios y unidades, "aunque temporalmente y hasta que se desarrollen las actuaciones de adaptación y equipamiento necesarias para la reorganización hospitalaria y se finalice con el cronograma de actuación acordado, puedan quedar prestando servicios en el hospital donde hoy se encuentran desempeñándolos".