Sindicatos y plataformas celebran el giro de Salud y esperan un acuerdo definitivo

Las partes críticas a la nueva organización sanitaria de Granada que llevan años criticando este modelo, especialmente desde octubre con el inicio de las movilizaciones ciudadanas, se llevaron ayer la grata sorpresa de la decisión de la Junta de Andalucía, que dio un golpe de timón para atajar la crisis sanitaria que no por esperado dejó de ser sorprendente. El anuncio de la derogación de la orden de fusión de los hospitales de Granada se pedía intensamente. Y ha llegado. Es la muestra de buena voluntad de la Consejería, que no conseguía que su mensaje de que Granada recuperaría sus dos hospitales completos como pedía gran parte de la ciudadanía y de los profesionales calara en la población y en las partes críticas. No se fiaban. Y la derogación de la orden de fusión ha sido la muestra, lo que se pedía.

La decisión vino acompañada con la renuncia del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del SAS, José Manuel Aranda. Dimisiones también solicitadas en todas las manifestaciones y documentos firmados por sindicatos y plataformas como ideólogos y ejecutores de la fusión. Pero la medida que realmente tendrá trascendencia en el futuro modelo de la sanidad granadina era la derogación de la orden de fusión de 2014, la que eliminó la autonomía de los dos hospitales de la capital creando el Complejo Hospitalario. Cuando se publique, el complejo dejará de existir dando paso al nuevo modelo.

La derogación de la orden de fusión fue celebrada ayer por sindicatos y plataformas. Unos con más energía que otros e incluso con algo de recelo, pero en general fueron optimistas por suponer la recuperación ya sí parece que real de los dos hospitales.

Los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo del 23 de diciembre se congratularon por la decisión. Ellos ya pidieron la derogación de la orden en su última reunión con la gerente, Cristina López, y precisamente la ambigüedad que notaron fue lo que les llevó a romper el acuerdo la semana pasada y el lunes plantar al SAS en una reunión. Una presión que ha forzado también -entre otras- las decisiones en la Consejería, que no lograba parar la crisis. Es más, se incrementaba.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, su secretario provincial, José Sánchez, explicó ayer que las dimisiones se deberían haber hecho antes pero sobre todo valoró la derogación, que "permite poner a partir de ahora una hoja en blanco y diseñar el nuevo modelo". Así, se mostró "contento" y dijo que a partir de ahora las condiciones cambian y se podrán volver a sentar con los nuevo interlocutores si son citados. "Esto nos devuelve a los dos hospitales como antes de la fusión", aseguró Sánchez. No obstante, dijo que ahora viene el trabajo duro de diseñar ese nuevo modelo y ver cómo quedan las carteras de servicios.

En CCOO, el responsable de Sanidad, Félix Alonso, dijo que la medida abre un "nuevo panorama" en la solución de la crisis sanitaria y se mostró "expectante". "Nosotros alegamos en su día la orden de fusión y celebramos que por fin hagan caso. Ahora la Junta tiene que poner una nueva propuesta organizativa encima de la mesa. Era la prueba que se pedía pero volvemos a una situación complicada con hospitales que son mezcla de varios. Pero estamos contentos, ahora sí hay un hecho y voluntad de hacerlo", concluyó. Victorino Girela, de CSIF, recibió la noticia con "satisfacción" porque es el "inicio del camino". "Es algo que pedíamos. La derogación era imprescindible aunque aún queda por hacer para organizar dos áreas sanitarias diferenciadas y que cada hospital se organice y se vuelva a lo anterior", insistió. Ellos fijan tres premisas: derogación, dos gerencias y dos áreas sanitarias.

UGT, cuarto sindicato firmante, también felicitó a Salud por su decisión, "muy acertada". "Llevamos desde 2012 en contra del modelo y exigíamos una rectificación. Esperamos una buena propuesta de organización con consenso de todas las partes para conseguir el objetivo de dos hospitales completos. Nos espera un trabajo duro", aseguró Isabel López.

Los otros dos sindicatos que rechazaron el acuerdo con Salud de diciembre por diferir de lo pactado previamente con las plataformas, Sindicato Médico y USAE, también tendieron ayer la mano a Salud valorando la derogación de la fusión. Desde el Sindicato Médico, su presidenta, Carmen Serrano, dijo que se alegraba de que se vayan cumpliendo puntos del documento entregado a Salud el 9 de diciembre. Ya se ha cumplido la derogación, las dimisiones -aunque piden más- e incluso de palabra el nombre de nuevo hospital Clínico. "Nos falta lo más importante que es volver a dos hospitales completos". Sobre esto, Serrano dijo que espera que esto suponga "empezar y hacerlo bien respetando a profesionales y ciudadanos". "Confío en que se retomen las cosas desde el punto originario y volvamos al proyecto original de trasladar el Clínico al PTS manteniendo dos áreas sanitarias y con superespecialidades, que no negamos", dijo Serrano, que confirmó que su sindicato estará dispuesto a negociar y dialogar con nuevos interlocutores y nuevas bases. Desde USAE, Francisco Morales espera que una vez publicada la orden "se vuelva a dos hospitales completos". "Estaremos ahí y espero que cuenten con todas las partes. Hay que cambiar ya esta situación y evitar el daño a la sanidad granadina. Lo pedía la calle", dijo.

Por parte de las plataformas, María José Vílchez, de Granada por su Salud, aseguró que esperan una nueva "postura dialogante". "Si siguen en la misma línea no habrá cambios", advirtió. Para Vílchez, las plataformas tienen que entrar en el proceso de negociación como representantes de la ciudadanía y los profesionales.