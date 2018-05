"Vamos a contratar a varios residentes para sumarlos a Urgencias"

-¿Tenían conocimiento del escrito presentado por los adjuntos de Urgencias ante el juzgado el sábado?

-Sí, teníamos conocimiento de que se presentó un escrito en el juzgado, y respetando obviamente el derecho de cada cual a comunicar a instancias judiciales lo que considere oportuno, nosotros tenemos que decir que en el servicio de Urgencias la dotación del servicio ha sido la misma durante todo el fin de semana. Creemos que no hay motivo para considerar que se está produciendo ninguna situación anómala más allá de que había un grupo de residentes que estaban acompañados durante la guardia y ahora no vienen.

-Con la huelga MIR, falta casi el 60% de la plantilla, y según los datos del Sindicato Médico, se han atendido en un día cerca de 200 pacientes entre cuatro médicos adjuntos. Esta sobrecarga es una de las quejas de los adjuntos que además avisan de que puede suponer un riesgo real para los pacientes.

-Es importante contextualizar que las Urgencias hospitalarias de Granada llevan un mes y pico en la configuración actual desde que se produjo la separación de las puertas de Urgencias. Desde ahí nosotros no hemos parado de analizar y monitorizar cómo se quedaba la demanda, a dónde iban los pacientes y qué casuística tenían los servicios. De hecho, estamos en proceso de contratar a varios residentes que terminan ahora para que se sumen a la plantilla. En cuanto a que se habla de que falta un 60% de los que están con nosotros en el servicio, la mitad son residentes de primer año (R1), ellos no tienen labor asistencial específica porque están tutorizados, con lo cual no cuentan a la hora de calcular el dimensionamiento en la plantilla.

-En cambio ellos hasta la huelga y las posteriores medidas docentes implantadas, sí firmaban altas y tenían labores asistenciales. Cambiar eso era de hecho una de sus demandas.

-El R1 siempre está tutorizado bien sea compartiendo el espacio con el adjunto o en la consulta de al lado y el adjunto supervisando. Aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en las cosas. Podemos dar instrucciones y hacer que se cumpla la normativa pero al final uno tiene que conocer cuáles son sus derechos y saber que hay determinadas actuaciones que no debe hacer. Es responsabilidad también del residente saber que no debe firmar altas sin supervisión. Todos tenemos que trabajar: nosotros para garantizar que exista una dotación adecuada para que permita esa supervisión y que no suponga un problema. La otra mitad sí son residentes de mayor edad: su contrato es formativo y asistencial y parte de su formación consiste en ver pacientes.

-Entonces este problema de los colapsos que apuntaban los adjuntos y los MIR es algo coyuntural hasta que acabe la huelga.

-En primer lugar la palabra colapso hay que matizarla. Los tiempos medios que manejamos están en torno a los seis minutos. Es decir desde que una persona llega a urgencias y da sus datos hasta que alguien lo valora no pasan ni diez minutos de media. El servicio de Urgencias se ha reforzado además durante el fin de semana y estos días y no solamente por la huelga.

-Supongo entonces que los refuerzos empezaron después del viernes, cuando firmaron el escrito, porque ellos denunciaban que no había habido refuerzos.

-El viernes había el doble de médicos de los que había el sábado en las Urgencias, por ejemplo.

-¿Entonces a qué se debe esta denuncia?

-Cada cual puede llevar a cabo las acciones que crea oportunas pero nosotros evidentemente hemos analizado durante el fin de semana de manera minuciosa y no hubo una situación distinta en cuanto a frecuentación ni dotación de facultativos el viernes, sábado y domingo. No ha habido situación de riesgo para el paciente.

-En cuanto la negociación con los MIR, ellos aseguran no haber tenido invitación a retomar las reuniones. ¿En qué momento se rompen las negociaciones?

-Llega un momento de la negociación en el que consideramos que ya están puestas sobre la mesa todas las medidas que crean un espacio óptimo para la docencia y que implica una mejora y que dan respuesta al 100% de las demandas que ellos plantean. En ese momento ellos siguen diciendo que hay que negociar la plantilla y la organización del servicio de urgencias. Nosotros entendemos que ambos temas están en el ámbito de la gestión del hospital con el servicio de Urgencias. Añadir que nos merece el máximo respeto tanto el jefe del servicio como los profesionales que trabajan allí.

-¿Entonces no hay salida?

-Yo creo que sí, porque a partir de ese momento sí hemos dado un paso al frente y no nos hemos quedado con las medidas en el bolsillo, ya están instauradas. Y se están llevando a cabo ya exista o no huelga. Además ya he dicho que incorporaremos gente a la plantilla del hospital, eso ya estaba en proceso de decisión, no forma parte de la negociación. Así que no hay problema para retomarla. Hay que tener esa confianza y ver que las medidas están en marcha y que funcionan.