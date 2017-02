El alcalde asume el retraso de las obras y peleará por un soterramiento "realista"

Si la entrada a la Subdelegación del Gobierno hubiera registrado una avalancha humana como la que moviliza la crisis sanitaria, quizás el resultado hubiera sido otro. Pero parece que el olvido de las infraestructuras de la ciudad suena ya a rutina cíclica en muchos oídos. Ayer, después de meses reclamando la reconexión ferroviaria de la capital, el soterramiento de las vías del AVE y la variante de Loja, el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, parecía derrotado. "Tengo sensación de frustración, de decepción... por este nuevo retraso", dijo el alcalde visiblemente afligido.

Es el tercer encuentro que mantiene el alcalde con un alto representante del Gobierno central y no es que no se avance, es que cada vez estamos peor. En un acto de "lealtad y sensatez", el alcalde reconoció que se trata de una infraestructura "compleja técnicamente", lo que no debe desviar la atención de un hecho fundamental: la capital lleva casi dos años desconectada por tren y todavía le queda otro año más por delante, en el mejor de los casos.

Toca colaborar en la medida en que se pueda y exigir que se cumplan los plazos"Paco CuencaAlcalde de Granada

En busca de algún resquicio de optimismo, Cuenca se aferró a los avances en la segunda circunvalación y a la convocatoria del comité de seguimiento del ferrocarril que se reunirá en el próximo mes o mes y medio par analizar cada paso que se dé sobre la reconexión ferroviaria en la provincia.

"Creo que toca colaborar en la medida en que se pueda y exigir que se cumplan esos plazos, porque el objetivo es que el AVE llegue lo antes posible", opinó el alcalde, quien no ocultó que ya temía que esta situación se produjera. "Era difícil que se cumplieran los plazos...", apuntó Cuenca.

Como cada uno cuenta la historia según le va, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, prefirió destacar el trabajo del Ministerio para desbloquear el escollo con la empresa constructora en Loja. "El escenario que teníamos era el de una empresa que se había ido, y el Ministerio ha sido capaz de darle la vuelta a esa situación. La otra alternativa es que en este momento siguiéramos en esa situación y eso hubiera supuesto un grave prejuicio para Granada", dijo y remarcó en un par de ocasiones los 1.600 millones de presupuesto que se llevará el proyecto. Pero a febrero de 2017 Granada sigue sin tren.

En un cambio de tercio sin igual, el ministro sacó las carreteras de la 'chistera' y dijo que Granada es la ciudad de España con mayor inversión en carreteras "más que muchas comunidades autónomas juntas. En este momento el Ministerio de Fomento tiene obras por más de 300 millones de euros. 200 asignados a la circunvalación de Granada". Pero Granada sigue sin tren.

Uno de los puntos más tensos de la reunión se produjo a cuenta de la reconexión con Madrid por Moreda. El ministro fue ayer muy claro: solo teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en hacer los proyectos de construcción "para cuando quisiéramos tener el proyecto (que no la obra) terminado, ya estaría funcionando el tren a Madrid por Antequera". "Eso no se va a hacer, es imposible, cualquier actuación nos lleva a un escenario de más de seis horas y eso hace que ese escenario esté fuera de todos los tiempos que vamos a manejar".

En cuanto al soterramiento de las vías a su entrada a la ciudad, el alcalde se mostró razonablemente satisfecho tras el compromiso de iniciar los estudios en paralelo a la llegada del AVE. "El AVE va a llegar a la estación. Si luego además se quieren hacer actuaciones de mejora de la trama urbana las premisas son claras: actuaciones realistas, que contemplen la realidad socieconómica actual, que generen ingresos suficientes para poder abordar las infraestructuras necesarias procedentes de las plusvalías urbanísticas y que de no conseguir los ingresos suficientes exista el compromiso de las administraciones para afrontar el proyecto", relató el ministro quien avanzó que el Ministerio está haciendo esos estudios previos.