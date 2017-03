La alianza Granada -Motril traslada a la Costa la batalla por las conexiones

Tras años de letargo Granada ha decidido plantarse ante el ninguneo permanente que sufren sus infraestructuras. Así lo demostraron el pasado domingo las miles de personas que salieron a la calle con pancartas amarillas para exigir la recuperación de las conexiones ferroviarias, el soterramiento del AVE y la variante de Loja. Y así lo demostraron ayer también el alcalde de Granada , Paco Cuenca, junto con la alcaldesa de Motril, Flor Almón, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica. Dirigentes que ayer dieron un gol50% Del tráfico entre Melilla y Andalucía se realiza a través del Puerto de Motril. pe en la mesa para reivindicar al Gobierno igualdad de trato en la conexión marítima entre la costa andaluza y Melilla después de que por tercer año consecutivo el Consejo de Ministros mantenga las líneas de Málaga-Melilla y Almería-Melilla de interés público en detrimento de Granada . El Consejo de Ministros ha sacado a licitación el contrato de las líneas marítimas Melilla-Málaga y Melilla-Almería. Con un presupuesto de 14,38 millones de euros, garantiza el servicio hasta octubre de 2019. El nuevo contrato mantiene las mismas condiciones del servicio que ya se prestan peMARÍA DE LA CRUZ Francisco Álvarez de la Chica, Paco Cuenca y Flor Almón se reunieron ayer en el Ayuntamiento de Granada ro además conlleva un refuerzo de buques de gran velocidad para los meses de verano para permitir mayores frecuencias en los periodos de más demanda. Esto se traduce en que las compañías que deseen cubrir la conexión entre Motril y Melilla no pueden aspirar a la ayuda económica de Fomento, con la desventaja económica y competitiva que ello supone. En esta licitación, el Consejo de Ministros mantiene la declaración de líneas de interés público a estas dos provincias en detrimento de Granada que, en estos momentos, es la conexión favorita con un 50% del tráfico. Esa cifra es el argumento que el Gobierno utiliza, según explicó ayer Álvarez de la Chica, para argumentar la inexistencia de subvenciones para Granada al considerar rentable la conexión. Sin embargo, para el director del Puerto de Motril nada más lejos de la realidad. La naviera que ahora mismo opera en Granada ya intentó presentarse a este procedimiento el pasado año aunque no ganó el concurso. Los augurios son negativos: "Si este año lo gana, la provincia podría perder su conexión", lamentó Álvarez de la Chica. "Los ciudadanos de Melilla no se merecen esto. Son los que han hecho que Granada sea la primera línea en número de pasajeros respecto a las otras dos". Aunque esta es la tercera ocasión en que el Consejo de Ministros saca a licitación estas líneas obviando a Granada , Álvarez de la Chica confía por primera vez el transcurso de la licitación será diferente. El Gobierno central no cuenta con la mayoría absoluta por lo que el foro creado entre los ayuntamientos de Granada y Motril y la Autoridad Portuaria para defender el Puerto de Granada tiene previsto trasladar este conflicto a los plenos de cara a darle traslado al Parlamento andaluz y al Congreso. Así, al menos el Gobierno central tendrá que dar explicaciones. "No puede ser que cada año se juegue con los 80 puestos de trabajo directo de cada ferry", destacó Álvarez de la Chica quien añadió que esta medida también supone un perjuicio para el aprovisionamiento de productos frescos. "Motril ya transporta el 70% de lo que se consume en Melilla", destacó. El día para repetir esta "pinza" entre la costa y la capital no podía ser más propicio. El Ayuntamiento de Granada recibirá hoy la visita del secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento para hablar del avance de las obras del AVE. Un encuentro que propiciará las reclamaciones a Fomento de las infraestructuras en una ciudad que tiene que pelear con gran esfuerzo por mejorar por tierra, mar y aire mientras en otras zonas están siendo favorecidas. "Hay que mejorar las conexiones Paco Cuenca Alcalde de Granada La conexión es caudal de crecimiento, generación de riqueza y empleo y de oportunidades" Flor Almón Alcaldesa de Motril El Gobierno debe rectificar. Se trata de un agravio comparativo para Granada " Fco. Álvarez de la Chica Pte. Autoridad Portuaria Granada también debe ser una ruta prioritaria. Lo contrario será una competencia injusta" de nuestra provincia y de nuestra ciudad", destacó ayer en este sentido el alcalde de Granada , Paco Cuenca que recordó como desde el Ayuntamiento se está trabajando tanto para el avance de las conexiones ferroviarias como para el aumento de las aerolíneas del Federico García Lorca. Ahora, el Puerto de Motril se ha convertido en una nueva prioridad. "Es caudal de crecimiento, generación de riqueza de empleo y oportunidades, espacio de desarrollo vinculado a la venta de los productos granadinos y sobre todo una necesaria puerta de conexión con el norte de África sin olvidar su importancia para la UGR". La alcaldesa de Motril lamentó el desprecio hacia el Puerto de Motril y la provincia de Granada y mostró su satisfacción porque con esta rueda de prensa celebrada en el salón del comisiones del Ayuntamiento "consolidamos así el foro, la alianza de futuro y progreso". "Es importante reivindicar lo que es justo ya que se trata de un agravio comparativo hacia la provincia de Granada . Es una situación de injusticia total por parte del gobierno de Rajoy". Desde julio de 2011 hasta diciembre de 2016, Armas ha transportado a más de 1,8 millones de pasajeros a través de las líneas regulares con Melilla, Nador y Alhucemas. En cuanto a mercancías, suministra la mayor parte de los productos que se consumen en la ciudad autónoma de Melilla. De los 66.888 pasajeros que se movieron en los ferrys de Armas en Motril en 2011, se ha pasado a 500.000 en 2016. La relación de Armas con el puerto de Motril ha experimentado un crecimiento imparable, consolidándolo con las líneas de Melilla (2011), Alhucemas (012) y Nador (2013).