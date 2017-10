Un convenio convertirá un edificio de San Juan de los Reyes en 'hotel-muralla'

Un nuevo alojamiento hotelero ubicado en la placeta de Santa Inés permitirá la visita a una parte de la Muralla Zirí del siglo XI excavada durante las obras de rehabilitación de la edificación. Este es uno de los acuerdos que pretende el Convenio Urbanístico suscrito por el promotor con el Ayuntamiento en relación al inmueble, actualmente en exposición pública en el área de Urbanismo. El edificio donde se excavó la muralla se encuentra catalogado por el PEPRI Albaicín con un nivel de protección 3 y el grado 1.

En 2008 el propietario recibió la licencia de rehabilitación, concedida por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Obras Municipales. Durante la ejecución de las obras de rehabilitación y durante la intervención arqueológica se sacó a la luz parte de la muralla, de la que se tenía conocimiento que se encontraba allí tanto por lo señalado por la planimetría del PEPRI Albaicín, como por excavaciones llevadas a cabo en inmuebles vecinos.

La capital obtendrá casi 29.000 euros si se aprueba este convenio urbanístico

La entidad planteó entonces su intención de desarrollar los objetivos de innovación del PEPRI Albaicín para cambiar el uso de la parcela de residencial a hotelero justificando que se mantiene sobradamente el uso característico residencial de la manzana superior al 60%. El convenio pretende retrotraerse a los años 30 para corregir la alineación del edificio a la calle San Juan de los Reyes alegando que hasta 1930 existieron edificios alineados a la calle que completaban la trama urbana.

No obstante la operación implicaría la pérdida de la fachada histórica de ladrillo visto que posee el edificio, y que constituye la alineación interior del mismo hacia el patio. Esta fachada es visible desde la calle San Juan de los Reyes a la altura de la Cuesta de Santa Inés. Esto se ha justificado porque la ficha del catálogo 4-4-4 "no especifica adecuadamente la fachada hay que restaurar teniendo en cuenta que tiene dos entradas por Placeta de Santa Inés y que la ficha es ambigua al describir también la fachada de ladrillo visto con arcos de medio punto". No obstante, a pesar de que el Convenio Urbanístico pone en duda cuál de las fachadas del edificio se encuentra catalogada, tanto en el vigente PEPRI del Albacín de 1990, como en la documentación del nuevo PEPRI (que no ha llegado a aprobarse definitivamente, pero que sí tuvo varias aprobaciones iniciales y que llegó a aprobarse provisionalmente), la fachada que aparece en la fotografía de la ficha de catálogo es la que se visualiza desde la calle San Juan de los Reyes, y la cual pretende ser demolida. Así, se perdería el retranqueo del edificio hacia San Juan de los Reyes, edificando una crujía sobre el actual patio, ampliando la estructura actual del inmueble. Esto permitiría al promotor incrementar la edificabilidad de la parcela en 308,63 metros cuadrados, además de los ya ganados mediante la excavación realizada bajo el patio para desenterrar la muralla.

La propuesta arquitectónica planteada en la innovación propone la visita por el público de la zona arqueológica excavada bajo el edificio con un total de casi 90 metros cuadrados con acceso directo desde la calle San Juan de los Reyes mediante una escalera y un ascensor. Para aumentar el recorrido de visión de toda la zona arqueológica se ha previsto también una pasarela volada que avanza en el sentido longitudinal del trazado de la Muralla Zirí.

Esta solución permite realizar de forma independiente la actividad hotelera con la visita pública del hallazgo arqueológica de la muralla ya que el acceso al hotel será por la Placeta de Santa Inés.

La nueva alienación del edificio por la calle San Juan de los Reyes, supone que la comunidad de Bienes Urbanos Baena López gane 308,63 metros cuadrados sobre el aprovechamiento existente lo que ha motivado que se plantee la compensación por parte de la propiedad. Así, en el convenio urbanístico se acuerda que Baena López tendrá que abonar la cantidad de 28.994,58 euros (de los que 12.500,75 corresponden al incremento de aprovechamiento y los 16.493 restantes a dotaciones locales) a fin de mantener la adecuada proporcionalidad y calidad de las dotaciones previstas.