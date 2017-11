El estreno del Metro provoca una caída de 122.000 usuarios en los autobuses

La caída de viajeros del sistema de transporte de Granada desde el estreno del Metro de Granada es evidente. Y no sólo se percibe cuando, por ejemplo, hacia las once de la noche la LAC parte de Cruz del Sur con un solo viajero en su interior. Los números recabados por los técnicos demuestran este descenso que, según detalló ayer la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, alcanza el 4,64% en octubre de 2017 si se compara con el mismo mes en 2016. Esto en números supone una pérdida de 122.506 usuarios para un sistema que ya se resintió con la inauguración de la LAC y la redistribución de las líneas en julio de 2014.

Ante esta situación los técnicos del área analizan la mejor fórmula para mejorar el transporte y optimizar los recursos. Esto ha tenido como principal consecuencia que la LAC pierda el motivo por el que nació. Su implantación estaba justificada por la velocidad que iba a propiciar en los desplazamientos entre Cruz del Sur y Violón con una frecuencia de 4 minutos. Así, en los primeros meses era raro ver a una persona correr detrás de la LAC. Tenían la seguridad de que en un breve espacio de tiempo llegaría la siguiente. Ahora, tal y como reconoció ayer Ruz, los márgenes han sido ampliados. En horas punta se mantienen las frecuencias de cuatro minutos sin embargo en otras franjas horarias la frecuencia de paso alcanza los 8.

La concejal tiene previsto convocar una sesión del Observatorio de la Movilidad dentro de dos semanas para presentar algunas medidas que están barajando para cambiar el sistema como la supresión de la U3 los fines de semana, alargar la LAC entre para que llegue a la Chana y al Zaidín entre otras. Los grupos de la oposición se mostraron críticos con las medidas que está desarrollando el área en materia de mejora de transporte. Tanto Izquierda Unida, como Vamos Granada, Ciudadanos y Partido Popular, lamentaron ayer que el Ayuntamiento no haya hecho mejoras en el sistema antes de la llegada del Metro para evitar esta pérdida de viajeros. Pero también rechazaron que se esté tardando tanto en reaccionar. "Nos parece injusto que los viajeros sufran reajustes de las frecuencias cuando el sistema de transbordos gratuitos con el Metro no está activado", afirmó ayer el portavoz de IU, Francisco Puentedura. A su juicio, se está tardando en exceso en firmar un convenio mientras que el equipo de Gobierno se ve obligado a realizar suplementos de crédito para pagar a la Rober. Todo, a pesar de que en julio se subieron las tarifas un 10%.

La concejal respondió que el convenio sigue en asesoría jurídica de la Junta de Andalucía y están a la espera de unas modificaciones para su firma. "El Metro vino a complementar y está estropeando lo que había", dijo el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares que reiteró la necesidad de convocar el Observatorio permanente de la Movilidad, pero, "no para que la delegada de Fomento cuente lo que se ha hecho si no para trabajar en medidas concretas como aparcamientos disuasorios, transbordos, o líneas integradas". Por otra parte, la portavoz del PP, Rocío Díaz, reiteró la necesidad de firmar el convenio de los transbordos. "El alcalde se fue a hablar del AVE a Bruselas. ¿Por qué ahora no va a Sevilla. Recibimos quejas por el coste de los transbordos todos los días? remarcó la edil.

Ante este aluvión de reproches, Raquel Ruz, reiteró que se sigue trabajando y que "la prisa en estas cuestiones que tienen un alto coste no son buenas".