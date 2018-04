"Hay que estudiar el futuro del Metro, no podemos montar un 'frankestein"

José Antonio Martín cuenta con cuatro licenciaturas y dos doctorados, quizás el político con el expediente académico más brillante en Granada y la envidia de Cristina Cifuentes. "Si no hubiese sido alcalde podría tener un par de carreras más", señala sobre sus años como primer edil de Soportújar. Su pasión es la nanotecnología y sus "aplicaciones brutales", algo de lo que sigue escribiendo en su blog personal donde también desentraña desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro el fenómeno del populismo. Se afilió al PSOE en el 95 con el viento en contra, justo después de que Felipe González perdiera las elecciones y como alcalde compaginó la política con las clases como profesor de Secundaria y por la tarde como alumno en la Universidad: "Las matemáticas te ayudan a ver las cosas de manera más abstracta y más global".

-Llegó a la Delegación de Fomento con el Metro ya funcionando. ¿Esperaba el aluvión de peticiones de otros pueblos para ampliar la línea?

-Es un síntoma del éxito del Metro pese a que había quien decía que después de las elecciones se iba a quitar. Pero el Metro ha superado las mejores expectativas y es lógico que el resto de localidades quieran sumarse. Ahora mismo el Metro apenas lleva seis meses y esta Semana Santa llegamos a los cinco millones de viajeros. La gente quiere tener las nuevas líneas mañana, pero primero hay que estudiar a conciencia la movilidad para dar con las soluciones más apropiadas para cada localidad. Hay que hacer estudios de trazado, viabilidad... Lo que tenemos claro es que nuestro modelo se basa en el transporte público y en sacar coches de la circulación. ¿Qué modelo implantar? Hay que estudiarlo, si dijera que vamos a poner un Metro en la puerta de cada vecino estaría engañando a la gente. Hay que verlo despacio, el modelo de movilidad sostenible no es solo el Metro, están las plataformas reservadas, los carriles bici, incluso el tren de cercanías... Es un modelo que hay que estudiar despacio para no montar un frankestein.

"El tema de los transbordos hay que acotarlos. En la capital será gratuito porque lo pagará el Ayuntamiento"

-El consejero retrasó a 2020 cualquier determinación sobre la ampliación del Metro. ¿Una de las prioridades sería que conectase la ciudad con el aeropuerto?

-Frente a la lista de actuaciones pendientes está la realidad de la financiación. Lo honesto es que los proyectos se adecuen a la financiación de la que se dispone. Con la crisis se paralizaron muchas infraestructuras y lo prioritario es terminarlas. En mi casa, no reformo la cocina si no he terminado el salón. Eso es lo que se está haciendo, intentar terminar los proyectos que estaban incluidos en el Plan Pista que termina en 2020, como la red de carriles bici en la Vega. A partir de 2019 se nos irá avanzando desde Europa qué financiación hay y en función de eso iremos viendo las prioridades.

-¿Habrá por fin transbordos gratuitos este mes?

-Es una cuestión técnica. La Junta y el Ayuntamiento ya han hecho el trabajo, lo único que falta es solucionar el aspecto técnico. Hay una empresa que está haciendo el software, estamos metiendo prisa pero ya no depende de nosotros.

-Armilla, Albolote y Maracena ya han planteado que también quieren transbordos gratuitos. ¿Será factible?

-El tema de los transbordos hay que acotarlo. El transbordo será gratuito en la capital porque el Ayuntamiento se hace cargo de ese transbordo. Los alcaldes de los tres pueblos por los que pasa el Metro ya han manifestado su intención de que haya transbordos gratuitos, algo que espero que se cierre próximamente en las mismas condiciones. Seguimos recibiendo propuestas por parte de los alcaldes del Área Metropolitana porque nuestra postura no es la de imponer soluciones, lo que hacemos es valorar las alternativas y decidir con ellos los proyectos. Estamos cerrando con todos los pueblos un acuerdo a su medida financiado al 50% entre los ayuntamientos y el Consorcio de Transportes.

"Hay un proyecto importante en Los Mondragones que es respetuoso con los restos arqueológicos"

-El consejero de Fomento Felipe López dijo que los atascos en Sierra Nevada se produjeron porque los conductores no llevan cadenas.

-Ya sabemos lo que pasó con la AP-6, dos autobuses no pusieron las cadenas y se quedaron cruzados. Fue un problema de tráfico puro y duro, no porque la carretera no estuviera en condiciones.

-Sin salir de Sierra Nevada, ¿en qué momento se encuentra el proyecto de construir el teleférico después de que el consejero diera un plazo de un mes para depositar la fianza a los empresarios?

-La fianza es lo que marca la ley y en la delegación no tenemos ninguna petición para construir un teleférico. La petición que teníamos se ha cerrado y esos expedientes han decaído, ahora mismo no tenemos ningún expediente sobre la mesa para estudiarlo. La administración solo puede velar para que el proyecto cumpla con la normativa, si algún día viene otro proyecto se estudiará.

-¿Van a musealizar las nuevas ruinas romanas de los Mondragones y ponerlas en relación con las encontradas en el año 2012?

-Hay un proyecto importante en Los Mondragones que es respetuoso con los restos arqueológicos que se han encontrado. La Agencia de Vivienda hace un trabajo importante, ahora tenemos un proyecto de 1 millón de euros para rehabilitar cinco bloques en Joaquina Eguaras.

"Cuando el AVE llegue bajo tierra y con la Variante podremos hablar de alta velocidad"

-Susana Díaz anticipó que la Junta colaborará en el soterramiento del AVE. ¿Habría disponibilidad económica para un proyecto de esta envergadura?

-Sin duda, pero el Ministerio de Fomento es el que debe tomar la iniciativa porque es un proyecto de calado nacional. Pero todavía estamos esperando a ver qué pasa con la Variante de Loja, el tren pasa por un túnel del siglo XIX... Cuando el AVE llegue bajo tierra y con la Variante podremos hablar de AVE. La alta velocidad tiene unas especificaciones muy claras, ahora mismo es otra cosa y el aislamiento ferroviario está lastrando la economía de la provincia.