Las familias del Gómez Moreno organizan un encierro en el colegio por su comedor

Familias de alumnos del CEIP Gómez Moreno, centro público del barrio del Albaicín, comenzaron ayer un encierro en el colegio para visibilizar sus reivindicaciones y exigir a la Administración una salida para la gestión de su comedor escolar. La Junta sacó a concurso el pasado mes de febrero este servicio, gestionado desde 2002 por la Asociación Amigos de una Escuela Mejor, formada por las propias familias. Este modelo de gestión alumbró un ecocomedor, en el que se ha primado, explican desde la Asociación, el consumo de alimentos ecológicos y de proximidad. "Levantó el colegio", confirmaron en su momento fuentes escolares, que destacaron el aumento de las matrículas en el centro desde que las familias se ocupan de los menús.

En febrero, la Administración adelantó en varias semanas el procedimiento para adjudicar el servicio. Según se explicó, el adelanto obedeció a la necesidad de sortear la aplicación de la nueva ley de contratación pública. Las familias no se presentaron. Alegaron que no se les alertó del adelanto del procedimiento. Quienes sí se presentaron fueron cinco empresas de restauración, que siguen a la espera de que se resuelva la concesión. El hecho de verse excluidos del procedimiento levantó a las familias, que desde hace semanas se manifiestan para pedir a la Junta que dé cabida en la gestión de los comedores escolares a modelos como el del Gómez Moreno. Ha habido manifestaciones, peticiones, reuniones y, desde ayer, se han instalado en el centro.

Según explicó el presidente del AMPA, Jorge Mimbrero, son medio centenar las personas que han pasado la noche en las instalaciones del centro. "No es un encierro", alega. No se va a interferir en las clases. "Iremos cuando terminen" y saldrán por la mañana cuando comience el horario lectivo. Al mismo tiempo, las familias han programado actividades durante todas las tardes, desde las cuatro, en el centro. "Hemos querido darle un contenido cultural", indica Mimbrero sobre las actividades previstas en el colegio por las tardes. Además, habrá concentraciones diarias en San Nicolás de seis a siete de la tarde. Estas actividades están abiertas a todo aquel que quiera mostrar su apoyo a las familias y se prolongarán hasta que finalicen las clases, el 22 de junio.

Desde la Administración siempre se ha alegado que no es posible revertir el procedimiento para permitir a las familias que mantengan el servicio de comedor, al mismo tiempo que se ha incidido en que el pliego recoge que la empresa que se haga cargo de los menús deberá cumplir con los requisitos, que implican cocinar a diario en el colegio y el empleo de alimentos ecológicos. Además, se ha indicado que es probable que la adjudicataria subrogue a los trabajadores, aunque no está garantizado.

Todo esto no ha terminado por convencer a las familias, que exigen que se le "dé contenido" a las proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento andaluz y que abogan por avanzar en un modelo de comedor escolar en el que se cocine in situ, a diario, con productos de proximidad.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, confirmó recientemente en Granada que ha mantenido reuniones con las familias para "buscar soluciones", pero "tenemos que cumplir la ley". "No hay ninguna intención política de evitar que los comedores puedan ser gestionados por las Ampas, pero es cierto que hay una ley que tenemos que cumplir", zanjó la consejera. Gaya suavizó su discurso al señalar que en las reuniones "políticas" y técnicas se quiere "explorar vías" para que las familias "tengan opciones".