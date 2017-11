El fin simbólico de las obras del ave

Las obras del AVE tendrían que terminar mañana según el compromiso del Ministerio de Fomento pero, a día de hoy, hay que buscar un eufemismo para definir la situación actual: encaran el principio del final. El 30 de noviembre es la fecha que anunció el pasado mes de octubre el secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño, durante la reunión de la comisión de seguimiento de las obras de la alta velocidad. Pero los plazos de los políticos y la realidad de los proyectos no tienen por qué converger, así que los propios técnicos de Adif matizan este plazo para señalar que, efectivamente, la plataforma estará lista y electrificada para que puedan circular los trenes, pero que el 1 de diciembre seguirá habiendo operarios con mono amarillo dando los últimos retoques.

Los obreros, que están trabajando a doble turno, miran con sorna cuando se les dice que este jueves las obras tienen que estar terminadas. De hecho, cuando Manuel Niño dio la fecha de marras, todos supieron en ese momento que su vida familiar se iba a reducir a partir de entonces a la mínima expresión. El secretario de Infraestructuras fue categórico, pero fuentes consultadas por este periódico matizan ahora sus predicciones y señalan que será un final de obras "simbólico".

El exterior de la vieja estación de Andaluces está sin urbanizar y sólo hay tierra y tuberías tras la valla verde que protege esta zona. En el nuevo edificio se sigue alicatando el suelo y se trabaja en terminar el pasadizo que une las dos terminales, con un enjambre de operarios afanándose para que la imagen que se ofrezca mañana se parezca lo más posible a una estación de AVE del siglo XXI.

Además, la reforma en el viejo edificio de la estación para convertir este espacio en una galería comercial no ha empezado y, en principio, tienen de margen hasta el próximo mes de marzo para que el vetusto edificio tenga una nueva vida. El edificio del palomar anexo está a medio derruir y no se ha comenzado a trabajar en el parking en superficie para casi 400 vehículos que realizará el Metro de Granada como compensación a Adif , después de que esta cediera el terreno por el que pasan los tranvías en este tramo.

Los monos amarillos también se dispersan por los andenes ultimando los trabajos en los postes de electricidad, aunque el entorno sigue ofreciendo una notable sensación de provisionalidad. Y todo después de tener que ampliar hasta en 25 metros el andén para ajustarse a la normativa europea, según confirman los operarios consultados por este periódico.

En Loja también se mira con escepticismo la fecha del 30 noviembre. La plataforma por la que pasará el AVE también esta lista en casi todos los 27 kilómetros de este tramo, pero la nueva estación no es más que un esqueleto de hormigón. Las traviesas están puestas en casi todos los tramos, igual que en Granada capital, pero faltan todavía todos los trabajos de seguridad, además de la ejecución de las plataformas elevadas para el paso de peatones en la estación, en las Peñas y en la zona del túnel de San Francisco.

De momento, según denuncia Gonzalo Vázquez, portavoz de la plataforma Ave sí pero no así, la obra realizada en el túnel de San Francisco "no está avalada por ningún informe técnico". "Si por desgracia hubiera algún incidente en este tramo los viajeros no podrían salir del tren porque desde la puerta hasta la pared del túnel hay apenas diez centímetros", denuncian desde la plataforma por un Ave de primera. "No pueden pasar los trenes de alta velocidad normales y tendrán que utilizar el modelo S-730, que es más estrecho y permite pasar por este tramo", continúa Vázquez con preocupación.

Así que, después de seis ministros de Fomento y casi 11 años después, será Íñigo de la Serna el ministro bajo cuyo mandato concluyan los trabajos para unir Granada con Antequera. Y si Mariano Rajoy no reforma su gabinete será también el que se suba al primer viaje del AVE, en principio en el primer trimestre de 2018, aunque la fecha es impredecible porque se ignora el periodo de pruebas que necesitará la infraestructura para que los viajes en autobús hasta Santa Ana para coger en Antequera el AVE queden en un mal sueño.

Adif comenzó las pruebas en blanco de la línea Valencia-Castellón en febrero del año pasado y todavía no se ha dado fecha para la inauguración porque, además, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es la que, en última instancia, debe dar el permiso definitivo para la puesta en marcha de las nuevas líneas de alta velocidad. Es un nuevo requisito que no tuvo que pasar, por ejemplo, la línea entre Córdoba y Málaga que se inauguró en 2007, cuando aún no existía la Agencia y sólo eran necesarios los permisos de Renfe y de Adif para poner en explotación comercial los nuevos tramos ferroviarios.

En todo caso, los trenes auscultadores de Adif no comenzarán a trabajar en las vías para hacer sus comprobaciones hasta enero de 2018. Y no será hasta que completen sus trabajos cuando arranquen las pruebas con los trenes de Renfe, con lo que la fecha final para salir del aislamiento ferroviario sigue siendo un enigma. Al tiempo debe comenzar el periodo de formación de los maquinistas y que se cumplimenten todos los trámites administrativos necesarios para poner en marcha una infraestructura de este calado.

El tramo entre Antequera y Loja lleva años terminado y simboliza una etapa de esplendor, con puentes kilométricos surcando las tierras e infraestructuras de gran complejidad como los túneles de Quejígares, de los que uno quedará cegado después de que la crisis aparcara la ambición de la alta velocidad y la apuesta por una doble vía. También queda por hacer la nueva estación de Antequera, que permitiría un ahorro en el trayecto de cerca de diez minutos por su ubicación en el centro de la localidad, aunque hasta que no se desbloquee su construcción los trenes que partan de Granada tendrán que hacer escala en la estación de Santa Ana, en las afueras.

El Ministerio de Fomento quiere andar con pies de plomo y se niega a dar una fecha, ni siquiera un horizonte de llegada tal y como hizo la Junta de Andalucía con el Metro, que tardó hasta seis meses en completar el periodo de pruebas para un trazado urbano de 16 kilómetros. Una vez terminen las obras serán los técnicos los que den la fecha definitiva de inauguración. Y estos, en materia de seguridad, no entienden de plazos ni de doblar los turnos. Así que el AVE se puede inaugurar en el primer trimestre del próximo año, antes del verano como señaló el diputado de Ciudadanos Luis Salvador o, incluso, a finales de 2018, como señalan distintos operarios de Adif consultados por este periódico. La quiniela ya ha comenzado...