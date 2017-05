Los juzgados que tramitarán las cláusulas suelo no tendrán refuerzo

Ccoo ha denunciado que la Consejería de Justicia no vaya a nombrar personal de refuerzo en los juzgados que llevarán los pleitos de cláusulas suelo "porque no tiene dinero", pero a la vez se gaste 1,48 millones de euros en una empresa privada para "colaborar" en la nueva oficina judicial. El sindicato ha recordado que, por ejemplo en el caso de Granada, a partir del 1 de junio el Juzgado de Primera Instancia 9 comenzará a conocer en exclusiva todos los pleitos por cláusulas suelo, gastos de hipoteca y otros, sin que la Junta de Andalucía nombre refuerzos de personal auxiliar.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la previsible avalancha de pleitos que se va a producir una vez finalizado el plazo de cuatro meses establecido por el Real Decreto-Ley 1/2017 para que las entidades bancarias llegaran a acuerdos con los clientes, ha decidido que todos los procedimientos por cláusulas suelo o hipotecas los lleve en exclusiva un determinado juzgado.

El Consejo Andaluz de Abogados rechaza que se centralicen los litigios en un solo juzgado

CCOO ve "imprescindible" reforzar ese órgano con personal auxiliar de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. No obstante, la Consejería no ha nombrado personal "porque no tiene dinero" pues esta medida tendrá un coste de casi un millón de euros en toda Andalucía, según su titular, Emilio De Llera.

Para CCOO resulta "escandaloso y bochornoso" que el consejero se gaste 1,48 millones de euros en contratar una empresa privada para que colabore en la implantación de la Nueva Oficina Judicial en El Ejido (Almería), Vélez-Málaga (Málaga) y la Fiscalía de Sevilla y diga que no tiene dinero para contratar el personal necesario para que los ciudadanos sean atendidos de manera rápida y ágil contra los abusos de las entidades bancarias.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, del que forma parte el de Granada, ha aprobado por unanimidad manifestar su rechazo total al plan de urgencia establecido por el CGPJ, que pretende que, a partir del 1 de junio, sea un único juzgado el que tramite y resuelva todos los litigios que se promuevan en el ámbito provincial relativos a cláusulas suelo y las reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de las hipotecas.

Los abogados califican de "muy desacertada y descabellada" la solución que se propugna para la previsible avalancha de demandas, ya que necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial.

Para la Abogacía institucional andaluza, esa decisión provocará a corto plazo el colapso en los juzgados designados en cada provincia.