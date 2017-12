El tren laboratorio del AVE sigue en la cochera tras el primer día de pruebas

El vagón laboratorio BT 1 de Adif viajó el 30 de noviembre de Antequera a Granada para escenificar el final de las obras del AVE y el comienzo de las pruebas en la línea de alta velocidad. Dos semanas después nadie ha vuelto ver pasar al tren verde también conocido como 'Heineken' por su color verde. Ni se le ha visto por Loja ni ha regresado a la estación de Andaluces, donde ayer continuaban a menor ritmo los trabajos en las vías y en los postes de electrificación. En el caso del tramo de Loja existe, además, una pasarela peatonal sobre las vías frente a la estación de San Francisco que impide el paso de cualquier tren. Esta instalación se desmontó el 30 de noviembre para el paso del tren laboratorio y, una vez regresó a Antequera, se volvió a instalar para facilitar el tránsito de las personas y para impedir, como efecto colateral, el paso de cualquier vagón.

Además, una vez pasó el BT 1, a continuación volvieron a moverse algunos tramos de las vías, que han estado sin volver a montar hasta hace apenas unos días. "Creemos que para cumplir con la promesa del Ministerio de Fomento de acabar las obras el 30 de noviembre se montó el tercer carril para que pudiera circular el tren y pensamos que el ministro no vino a Granada porque no estaba seguro de que el tren pudiera circular por ese tramo que está en precario y no quiso arriesgarse a un ridículo", asegura Antonio Campos, portavoz de la plataforma Ave sí pero no Así. "El tren de pruebas pudo hacer este trayecto en precario, pero seguramente no se arriesgarán a que pase de nuevo hasta que no se complete la obra al cien por cien", continúa el portavoz de la plataforma, que asegura que el día de la inauguración de las pruebas faltaban incluso tornillos para ajustar las vías a las traviesas, "lo que indica que todo se montó de prisa y corriendo para que pudiera pasar el tren 'despacito' y después tendrán que culminar las obras".

En la estación de Andaluces tampoco ha vuelto a asomar el tren laboratorio, según confirmaron ayer a este periódico trabajadores del apeadero. Lo más llamativo es que la nueva estación ya está prácticamente terminado y el barullo de operarios que trabajaban a destajo hace 15 días a dado paso a una total quietud. Más ajetreo hay en la plaza de acceso, donde continúan los trabajos para poner el suelo y que esta zona abandone la sensación de obras que ofrece en la actualidad. En las vías todavía quedan operarios, centrados en el cableado de la iluminación de los andenes, en el arreglo final de algunas vías y en terminar el trabajo en los postes de electrificación, donde todavía permanece el camión grúa para acceder a esta infraestructura.

En este contexto, Antonio Campos acusa a ADIF de haber instalado tramos provisionales para que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pudiera anunciar en Antequera el 30 de noviembre que las obras habían finalizado, cuando en realidad no es así. Además, el portavoz de Ave sí pero no Así desvela que Adif ya ha prorrogado hasta el 7 de abril los contratos de obra y de los autobuses que cubren el tramo entre Granada y Antequera para que los viajeros tomen el AVE en la estación de Santa Ana. La primera conclusión de este paso administrativo es que Granada cumplirá con total seguridad los tres años de aislamiento ferroviario, ya que fue precisamente el 7 de abril de 2015 cuando Renfe anunció la cancelación del servicio ferroviario por espacio de cuatro meses ante la imposibilidad de compatibilizar las obras con el mantenimiento del servicio. De momento, ya es seguro que el aislamiento cumplirá su tercer aniversario y en el horizonte no hay una fecha concreta para la llegada del AVE, una vez que el propio Ministerio de Fomento dio marcha atrás en su previsión inicial de que en el primer trimestre de 2018 ya se podría coger un AVE en Andaluces y continuar el trayecto hasta la estación de Atocha en Madrid.