La medicina del futuro: una consulta a golpe de clic

Los ritmos vitales cambian y la sociedad del conocimiento y la tecnología han modificado ya muchas rutinas para acercar lo máximo posible las opciones al usuario. Todas las posibilidades de consumo, de gestión, de formación, de ocio, etcétera, se pueden hacer ya desde casa con internet, las tecnologías, las app, los móviles... La globalización acerca a golpe de clic cualquier oferta del rincón más remoto del mundo al usuario de cualquier lugar. Y la medicina no podía ser menos.

Aunque es algo más complejo, ya hay opciones para facilitar por ejemplo las consultas con el médico evitando desplazamientos y, sobre todo, ahorrando tiempo. La última es docline.es, una plataforma de consulta on-line 360º que busca complementar las consultas presenciales médico-paciente con un acto a través de videoconferencia o mensaje que pueda resolver las dudas del paciente. Al otro lado, médicos que abren su agenda a esta nueva forma de gestión de consultas.

Docline lleva funcionando unos tres meses. Y tiene parte granadina con el Grupo Olmos como socio capitalista.

Su director médico, Roberto Medina, y el CEO de docline.es, Omar Najid, explican los beneficios del sistema, que permite primeras consultas, segundas opiniones médicas, seguimiento de pacientes con dificultad de movilidad o de enfermos crónicos. En definitiva, cualquier acto que no requiera en el momento una exploración física.

El funcionamiento se puede explicar de forma sencilla. Por un lado, los médicos -se pide como requisito que estén colegiados- tiene que incluirse en la plataforma. Pueden ser de cualquier parte y de cualquier especialidad. Hay medicina general, psicólogos, nutricionistas, farmacéuticos, matronas... Por otro lado, los usuarios no tienen más que registrarse en la web y elegir el médico que quieran, de su entorno si lo hay o de otro, lo que prefieran. Una vez seleccionado pueden elegir la hora de consulta -de una agenda que abre el propio médico, que gestiona su demanda- y simplemente esperar a que llegue. Cuando sea el momento, o se hace por correo o por videoconferencia, para lo que se necesita un dispositivo con cámara. De ahí que no se puedan hacer exploraciones pero sí cualquier otra consulta de dolencia o medicación. Si se requiere una prueba se manda, el paciente la hace y vuelve a consultar con los resultados. Al finalizar el acto se pagan los honorarios que ponga el médico -como cualquier compra on line, por ejemplo- y ya está. "Puedes buscar médico concreto o ver por especialidad", explica Medina, que garantiza la total seguridad de la plataforma, que cumple con la ley de protección de datos en nivel III para preservar la seguridad del paciente y del profesional.

Para los desarrolladores de docline.es, la plataforma es el máximo exponente de la "medicina personalizada". "Puedes hacer el seguimiento de una enfermedad ganando optimización del tiempo, evitando desplazamientos... Y es el médico el que impone su minuta, que se abona por pasarela de pago al finalizar. Es igual que una consulta presencial pero con el paciente en su casa", explican, dejando claro que son proveedores de servicios, no un servicio médico en sí. "Ponemos en contacto médicos con pacientes", aseguró el director médico, "sustituyendo el uso de WhatsApp o de correo electrónico personales que quedan liberados para otros usos".

Ya se han registrado 500 médicos y unos 10.000 pacientes. En el caso de los médicos, lo que pueden ganar, según Najid, es "organizarse mejor su tiempo y su agenda ya que cuando ofreces un servicio pones tu disponibilidad".

La página ahora está en español pero en unos días quieren lanzarla en inglés para abrir aún más el mercado. No en vano, en zonas como EEUU este tipo de servicios médicos funcionan de forma habitual y con gran éxito llegando a las 900.000 consultas anuales.