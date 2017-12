El ministro augura un "largo periodo de pruebas" hasta el estreno del AVE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, citó a los representantes institucionales y a los medios en Antequera. Dio su discurso y cogió un AVE de vuelta a Madrid, mientras la expedición granadina andaba hacia el parking de la estación de Santa Justa para coger el coche y volver por carretera. Finalmente no hubo viaje en tren para simbolizar el final de las obras y el comienzo del periodo de pruebas, pero el vagón laboratorio BT 1 de Adif inauguró por la mañana el trayecto entre Antequera y Granada para comenzar a validar la continuidad de las vías. Entró incluso en la estación de Andaluces, aunque lo hizo en el anonimato y sin ninguna convocatoria a los medios, que estaban citados por la tarde en Antequera, donde regresó el tren diesel de Adif como escenografía para la rueda de prensa. "Estamos cumpliendo el compromiso del inicio de la circulación en pruebas de los primeros trenes laboratorio", señaló el ministro acompañado de la plana mayor del PP, desde el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, al presidente provincial de los populares, Sebastián Pérez. Y aunque ajustados de tiempo, también aparecieron con rostro circunspecto los representantes institucionales del PSOE encabezados por el alcalde, Francisco Cuenca, y el presidente de la Diputación, José Entrena.

Íñigo de la Serna, que subrayó que el inicio de las pruebas "es un paso de gigante hacia la conectividad ferroviaria de Granada", se mostró cauteloso a la hora de aventurar una fecha para el comienzo de la explotación comercial. "Pasarán bastantes meses de pruebas", apuntó el ministro sin concretar un plazo que desde el propio Ministerio se llegó a fijar en el primer trimestre de 2018, una previsión que a día de hoy ha quedado desfasada. "Comenzamos un largo periodo de comprobaciones con decenas y decenas de pruebas de todo tipo que hay que hacer a lo largo de los próximos meses", señaló el ministro, que adelantó que ya se está trabajando en paralelo en el software vinculado a esas pruebas. Así, cuando Adif finalice todas las pruebas habrá que continuar con las de carga de circulación sobre las estructuras a unas determinadas velocidades, tras lo cual deberá llegar el permiso de la Agencia de Seguridad Ferroviaria que requiere de multitud de trámites y de comunicaciones. Finalmente llegará la formación de los maquinistas que debe hacerse en el trayecto que cubrirán cuando comience la explotación comercial. "No se pueden saltar ninguna de esas pruebas, en la medida que podamos acortar los plazos lo haremos, pero nunca, en ningún caso, quitándole un solo minuto a la seguridad", aseveró De la Serna. "Por eso no vamos a dar fechas, en primer lugar porque no las conocemos y en segundo porque no es una fecha ni muchísimo menos precisa, depende de cómo vayan esas pruebas y las modificaciones y revisiones que haya que hacer". En este punto contestó de manera implícita a las plataformas por el AVE que ponen en duda la seguridad de la nueva infraestructura. "La vía a Granada va a tener las máximas conexiones de seguridad con los sistemas de RCMS que son hoy por hoy la tecnología mas avanzada del mundo".

Tras recomendar "paciencia" para que Granada salga de su aislamiento ferroviario, de lo que el ministro aseguró ser "muy consciente", el representante del Gobierno de Mariano Rajoy repasó los números de la infraestructura: 122 kilómetros de recorrido, 1.653 millones de euros de inversión, 31 viaductos con una longitud total de 12 kilómetros y 7 túneles con una longitud cercana a los 6 kilómetros.

Para el máximo representante de Fomento, la conexión entre Granada y Antequera permitirá reducir "sustancialmente" los tiempos de recorrido con Madrid, que se acercarán inicialmente a las tres horas. "La intención es que en el momento que se puedan disponer ya los trenes comerciales se dispongan de cuatro servicios que hagan el trayecto desde Granada a Madrid y al contrario, una prestación de servicios muy adecuada que por supuesto se acomodara a las necesidades que haya en función de la demanda", aseveró.

El trayecto a Sevilla se podrá realizar en poco más de dos horas, tiempo que se acortará con el baipás de Almodóvar del Río. En este sentido, aprovechó la visita a Antequera para anunciar que Fomento acaba de adjudicar la redacción del proyecto del baipás, con un plazo de 12 meses a Ayesa Ingeniería y una inversión cercana a los 300.000 euros.

Comienza oficialmente el periodo de pruebas pero aún quedan por rematar diferentes obras complementarias, según reconoció el ministro, caso de la vía de aparcado de Loja con el anden y el paso inferior, la pasarela peatonal de San Francisco, también en Loja, los circuitos de ventilación, refuerzos contra la erosión en taludes o la estación de Granada. Pero la de ayer era la culminación de más de una década de obras y el momento para valorar el "gran trabajo" realizado. "He sido conocedor de primera mano del esfuerzo que se ha hecho en los últimos meses, en particular en el último, año de gente que ha trabajado muy intensamente", concluyó el ministro con el tren BT 1 al fondo, al que se subió con el resto de representantes institucionales antes de volver a embarcarse en el AVE rumbo a Madrid.